O Palmeiras levou a melhor no clássico paulista deste domingo (23). No Morumbi, o Verdão bateu o Santos por 2 a 1, com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula, e garantiu os três pontos na quinta rodada do Brasileirão. O primeiro tempo da partida do Morumbi foi com maior domínio do Palmeiras. Logo aos quatro minutos, Lucas Lima cruzou na área, e Luiz Adriano finalizou para boa defesa de João Paulo. Depois, Bruno Henrique também deu trabalho ao goleiro do Santos.

Primeiro, aos 18, a bola ficou com Luiz Adriano, que rolou para o volante bater colocado e ver o defensor espalmar. Depois, Lucas Lima deu passe de calcanhar, e Bruno Henrique viu João Paulo defender novamente.

O Santos, tentando aproveitar os contra-ataques, criou a melhor chance após Marinho avançar em velocidade, mas finalizar para fora. O jogo foi seguindo com algumas oportunidades para os dois lados até que, aos 43, o árbitro assinalou toque de mão de Alison após cobrança de falta, e marcou o pênalti após revisão do VAR. Luiz Adriano cobrou forte no canto direito e colocou o Palmeiras na frente: 1 a 0. Na volta do intervalo, o Santos empatou aos dois minutos após Sánchez cobrar falta na área, Jobson desviar de cabeça, e Ramiro acabar mandando contra o próprio gol ao tentar fazer o corte. O Palmeiras não se abateu e manteve a ofensividade do primeiro tempo. Em algumas das chances, Patrick de Paula mandou a bola na trave em cobrança de falta, e Willian cabeceou de peixinho para fora.

O Peixe também levou perigo em jogada trabalhada com Sánchez e Jobson, que acabou finalizando por cima do gol. Mas, aos 27 minutos, após roubada de bola do Verdão, William deu belo passe para Patrick de Paula chegar invadindo a área para bater de primeira e fazer 2 a 1. Nos minutos finais, o Santos ainda chegou perto do empate com Soteldo e Madson, mas o placar não foi mais alterado.