A temperatura em Rondonópolis está em queda desde o início da noite de quinta-feira (20). O frio, que já era previsto e é registrado em boa parte do país, chegou especialmente com força na noite de sexta-feira (21) e, na madrugada deste sábado (22), a sensação térmica em alguns pontos da cidade chegava a 10°C. Mais uma vez, as pessoas em situação de rua foram as mais castigadas com a situação e, devido ao fechamento do Albergue Noturno da Vila Operária, que ocorreu em março de 2019, esse público teve que se abrigar em praças e quadras esportivas da cidade, pois não há nenhum local no momento que possa atender os moradores em situação de rua para pernoitarem.

Na Vila Operária, por exemplo, o local escolhido para passar a noite foi a Praça Bom Jesus, que possui uma quadra esportiva coberta. No local, dezenas de pessoas encontraram o “abrigo” para enfrentar o frio durante a madrugada.

O albergue foi fechado após 19 anos de atividades devido às condições ruins do prédio, que necessitava de reforma, mas cuja obra encontrava resistência da vizinhança, que se incomodava com a presença dos moradores de rua naquela região. Outro fator importante para o fechamento foi o fato da Cáritas Diocesana de Rondonópolis, mantenedora do projeto, não encontrar mais condições financeiras para prosseguir com suas atividades no espaço. Desde então, existia uma negociação para que a Prefeitura de Rondonópolis encontrasse uma área para construir um novo albergue ou então alugar um espaço, mas o projeto não teve andamento até o momento.

A última informação recebida por parte do Município pela reportagem do A TRIBUNA, dava conta de que a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social estava com dificuldades para encontrar uma nova área, devido à resistência de moradores que não aceitavam esse público como vizinhos.

O Município também alertava que a construção ou locação de imóvel longe de área habitada não seria viável, já que as pessoas interessadas em pernoitar no albergue encontrariam dificuldades com o transporte. Diante disso, mais de um ano após o fechamento do albergue, a abertura de um novo espaço ainda não aconteceu.