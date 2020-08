Pela quinta rodada do Brasileirão, Sport e São Paulo se enfrentaram neste domingo (23), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e a equipe tricolor levou a melhor. Com gol de Pablo, o time paulista venceu por 1 a 0 e garantiu os três pontos. O início do jogo em Recife foi agitado. Logo aos quatro minutos, o Sport levou perigo no chute de longe de Sander. E o São Paulo respondeu no lance seguinte, conseguindo abrir o placar. Tiago Volpi lançou Luciano, que deu boa assistência para Pablo finalizar de canhota e fazer 1 a 0.

O Leão tentou reagir em cabeçada de Ricardinho, defendida por Volpi. E, aos 18, o goleiro tricolor quase deu o empate para os pernambucanos de graça. Após saída errada do defensor, Lucas Venuto finalizou de fora da área, mas acertou a trave.

Criando boas chances, o Tricolor chegou perto de ampliar com Igor Vinicius e Reinaldo, ambos parados em Maílson. E, já aos 42, o Sport também chegou perto novamente, quando Sander cobrou falta colocada, e Volpi foi no canto fazer a defesa. Atrás no placar, o Sport voltou para o segundo tempo bastante incisivo e buscando o empate. Já aos quatro minutos, Patric ficou com a bola e abriu para Elton, que chuto com perigo à direita do gol são-paulino. Aos 17, Patric recebeu pela direita e finalizou cruzado, vendo Volpi fazer ótima defesa.

Administrando a vantagem, o São Paulo foi segurando o Leão da Ilha, mas também fazia algumas investidas. Uma delas foi com Gabriel Sara, que arriscou de longe, mas viu a bola sair à direita. Igor Gomes e Luan também levaram perigo, mas o placar final foi de 1 a 0 mesmo.