No caso de Rondonópolis, por exemplo, dos 4.681 casos reconhecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) somente 44 foram identificados pelo médico, sem necessidade de exame, e 10 casos identificados por diagnóstico clínico e exame de imagem (raio X).

A Secretaria de Estado informou ao A TRIBUNA que segue todos os protocolos de atendimento orientados pelo Ministério da Saúde, inclusive o diagnóstico clínico da Covid-19 para integrar a base de dados. Contudo, pelo baixo volume de confirmações desta forma, percebe-se que o Estado tem optado pelos exames laboratoriais para a confirmação da Covid-19 em pacientes que buscam o sistema de saúde com sintomas da doença. Vale lembrar que, em Mato Grosso, não existe testagem em massa, mas somente em pacientes que passam pela triagem.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde, que contabiliza quase seis mil casos positivos do novo coronavírus, o diagnóstico tem sido confirmado, até onde se sabe, exclusivamente por meio de testes.

Embora as unidades sentinelas já tenham adotado o tratamento precoce, com o diagnóstico médico seguido de indicação de medicamentos, a confirmação da Covid-19, para integrar a lista de pessoas infectadas na cidade, só é feita com o resultado do teste.

Especialistas orientam que a melhor forma de ter o controle sobre o andamento da pandemia é a testagem em massa, mas, como isso não é feito, o papel do médico é fundamental.

O principal argumento para a defesa é o fato de que os testes podem apresentar falsos resultados negativos, e por isso a situação do paciente deve ser interpretada por um médico, com auxílio dos dados clínicos e, com necessidade, outros exames laboratoriais confirmatórios.

Estatísticas

Novos dados apresentados mostram um panorama do comportamento da pandemia em Rondonópolis, com base nos 4.681 casos reconhecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT). Desses pacientes infectados em nosso Município, 50,54% são do sexo feminino e 49,46% do sexo masculino.

Desse total, ainda, 67,76% tem comorbidades e 32,24% não apresentam comorbidades. A taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes em Rondonópolis é de 0,899 e, a de letalidade, de 4,46%.