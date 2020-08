Neste domingo (16), o Santos conseguiu se impor e conquistou a primeira vitória no Brasileirão, em duelo válido pela terceira rodada, diante do Athletico Paranaense. O Peixe derrotou o Furacão por 3 a 1, com gols de Soteldo, Felipe Jonatan e Marinho. Abner Vinícius descontou já na reta final para os visitantes.

O próximo compromisso do Peixe será contra o Sport na próxima quinta-feira (20), às 18h15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já o Furacão jogará contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (19), às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O Jogo

Atuando em seus domínios, o Santos buscou comandar as ações ofensivas e inaugurou o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola, Marinho encontrou Soteldo com ótimo passe, e o Venezuelano só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 1 a 0 para os donos da casa.

Mesmo em vantagem, o Peixe não diminuiu o ritmo e ampliou a diferença aos 39 minutos. Nova boa jogada de Marinho, que cruzou e viu a bola acabar com Felipe Jonatan. O lateral bateu colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro do Athletico: 2 a 0.

Na etapa complementar, o Santos voltou a balançar as redes com o atacante Marinho. O camisa 11 aproveitou falha da defesa rubro-negra, arrancou e, de cara para o goleiro Santos, não perdoou, fazendo o terceiro do time da casa.

O Furacão chegou ainda a diminuir aos 41 minutos. Geuvânio fez boa jogada, invadiu a área e bateu cruzado. Abner Vinícius apareceu e completou para o barbante, diminuindo a diferença. O tento, porém, não foi o suficiente para evitar a derrota do Athletico.