Neste domingo (16), Fortaleza e Botafogo se enfrentaram no Castelão, em Fortaleza (CE), e fizeram um jogo equilibrado, sem sair do 0 a 0, pela terceira rodada do Brasileirão.

A equipe cearense voltará a campo na próxima quarta-feira (19) contra o Goiás, às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O Botafogo, por sua vez, também jogará na próxima quarta, só que contra o Atlético Mineiro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Jogo

No Castelão, o Fortaleza começou pressionando a saída de bola diante do Botafogo e levou perigo logo aos quatro minutos, quando Osvaldo cruzou na medida para Edson Cariús, que acabou não conseguindo concluir a cabeçada.

O Alvinegro respondeu na sequência com Babi, que recebeu passe de Luis Henrique e finalizou cruzado muito perto da trave de Felipe Alves. Depois, a equipe carioca teve maior controle de posse de bola e cercou mais a grande área do adversário. No entanto, a etapa inicial foi encerrada sem gols.

Na etapa complementar, o Botafogo foi logo criando chance no primeiro minuto, quando Babi arriscou de fora da área e obrigou Felipe Alves a fazer boa defesa. O Fortaleza, apostando em contra-ataques, foi conseguindo espaço e mais domínio de jogo.

A melhor chance para o Leão foi aos 18 minutos, quando Yuri César começou a jogada pela esquerda e passou para Carlinhos. O lateral cruzou na medida para David, que não acertou o cabeceio e desperdiçou a chance de abrir o placar. O equilíbrio tomou conta dos minutos finais do jogo, onde os dois times buscaram o ataque, mas não conseguiram converter as investidas em gol.