Vamos acompanhar!

Nesta segunda-feira (17), em sessão extraordinária da Câmara Municipal, com inicio às 9 horas, será apreciado um veto do prefeito à emenda aprovada pelos vereadores.

A reportagem do A TRIBUNA apurou que a base do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) na Casa de Leis pode estar planejando uma “manobra” para que a destinação dos recursos não seja apenas na saúde.

Atualmente apenas dez vereadores de Rondonópolis estão a favor da emenda no projeto de lei do Executivo Municipal que destina todo o recurso referente às duas últimas parcelas do “Socorro aos Municípios”, estimado em mais de R$ 30 milhões, para aplicação na área da saúde, especialmente ao combate da pandemia do novo coronavírus.

Conforme o apurado, antes da votação em plenário, o veto do prefeito a emenda terá que passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), formada por dois vereadores do mesmo partido do prefeito, Roni Magnani (SD) e Orestes Miráglia (SD), além do vereador subtenente Guinancio, do PSDB, que faz parte da oposição.

Polêmica na CCJ

Sobre o assunto, existe um entendimento entre a base do prefeito na Câmara que, se a CCJ der parecer favorável ao veto, a mensagem (veto) não precisa ser votada em plenário e, logo, a destinação dos mais de R$ 30 milhões estaria liquidada na Casa de Leis, ou seja, estaria aprovado o veto do prefeito.

Assim, a destinação do recurso será de acordo com o projeto original do prefeito, para pagamentos de juros, parcelas de financiamentos e obras de infraestrutura.

Já os dez vereadores que são contrários ao veto, entendem que, mesmo a CCJ dando parecer favorável ao veto, a mensagem [veto] terá que passar em plenário e ser aprovada por 11 votos.

Hoje na Câmara são dez vereadores favoráveis ao veto e dez contra. Talvez, este seja o motivo que a base do prefeito defende que a situação deve ser liquidada já na CCJ, sem precisar passar no plenário e não correr qualquer risco de mudança de um voto.

Já o presidente da Câmara, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), só vota em caso de empate.

Mas também com este placar, o entendimento deles é que a mensagem (veto) precisaria passar pela votação em plenário e, para derrubar o veto do prefeito, precisa-se de 11 votos, ou seja, maioria simples.

Outra expectativa dos dez vereadores que querem a aplicação dos recursos no combate à pandemia é para com o vereador Orestes Miraglia (SD), que, apesar de ser da base do prefeito, acabe dando parecer contrário ao veto na CCJ, junto com o vereador Guinancio, mudando o placar da CCJ para dois votos contra ao veto e um favorável.

Orestes Miraglia, apesar de ser da base do prefeito, é um dos que assinaram a emenda para destinar os R$ 30 milhões para o combate da Covid-19. Por isso, a expectativa dele ser contrário ao veto do prefeito já na CCJ.

Mas, conforme apurado pela reportagem do A TRIBUNA, o grupo do prefeito já estaria com uma manobra pronta para que no dia da sessão, portanto nesta segunda-feira (17), por determinação do SD, o vereador “desapareça” durante o momento do parecer da CCJ.

Com isso, o suplente de Orestes na Comissão, que é o vereador líder do prefeito Juary Miranda (SD), assume o voto na CCJ, dando parecer favorável ao veto do prefeito, junto com Roni Magnani (SD). Ficando apenas Guinancio com parecer contrário.

E como já foi relatado acima, os vereadores da base do prefeito vão lutar para liquidar a questão na CCJ. Nos bastidores da política estão comentando que o prefeito José Carlos do Pátio já teria mandado o veto sabendo que a situação seria a seu favor.