A proposta de redução do duodécimo da Câmara Municipal, dos atuais 6% da receita municipal para 4%, teria que partir da Mesa Diretora da Casa de Leis e não apenas de um vereador. A medida valeria para o orçamento que vai entrar em vigor no ano que vem. A análise é do procurador da Câmara Municipal, Eduardo Duarte.

“A forma correta e legal para conseguir uma alteração como esta é por meio de um Projeto de Resolução da Mesa Diretora, a qual compete a administração do orçamento e das finanças da Casa de Leis. Esta alteração também pode ser proposta pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, ou seja, o Poder Executivo. Esta questão do duodécimo é muito complexa, pois está prevista na Constituição Federal. No entanto, o que o vereador pode é apresentar na Câmara uma indicação desta proposta”, explicou o procurador.

Segundo informado pela assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, até ontem (10) no final da tarde, a Casa de Leis não tinha recebido nenhum protocolo de vereador com a proposta, seja por meio de indicação ou projeto de lei.

Até onde se sabe, o vereador autor da proposta, o João Mototáxi, teria declarado que apresentaria uma emenda modificando o artigo 46 do Projeto de Lei de autoria da Prefeitura com relação às Diretrizes Orçamentárias. No entendimento do autor da proposta, caso a emenda seja aprovada e sancionada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, vai representar uma redução dos valores repassados pelo Município à Câmara de Vereadores na ordem de R$ 10 milhões por ano e cerca de R$ 40 milhões, somados os quatro anos de Legislatura.

De acordo com o vereador Subtenente Guinancio (PSDB), membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, uma proposta desta por lei teria que surgir também do poder Executivo. “Mas ele poderá apresentar uma indicação e caberá ao prefeito acatar ou não”, explicou o Subtenente Guinancio.

Conforme apurado pela reportagem, em 2019, a Câmara recebeu mais de R$ 28 milhões do Município via duodécimo, uma média de mais de R$ 2 milhões mês. Em 2020, deve receber até dezembro uma um montante aproximado.