O novo Decreto Municipal 9.637, publicado na última quinta-feira (6), ampliou o horário de funcionamento do comércio e outras atividades em Rondonópolis. Pelo novo decreto, ficou estipulada a ampliação do horário de funcionamento da maioria das atividades até as 20 horas.

Os decretos anteriores previam autorização de funcionamento até, no máximo, às 19 horas para maioria das atividades. O comércio local, por exemplo, pode funcionar das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Agora, com a publicação do último decreto, supermercados, atacadistas e mercados, que podiam funcionar antes somente até as 19 horas, ganharam uma hora a mais, podendo atender os clientes até as 20 horas, em todos os dias da semana, incluindo aos sábados e domingos.

Nesse ramo, o novo horário ficou das 7h às 20h. Os problemas gerados nos supermercados, com limitação do horário de atendimento, foram abordados com exclusividade pelo A TRIBUNA na semana passada.

Antes, no dia 23 de julho, por meio do Decreto Municipal nº 9.623/2020, havia ficado instituído o toque de recolher às 19 horas de segunda à sexta-feira, bem como aos sábados, domingos e feriados.

Porém, no caso dos supermercados, a ideia de retirar a população mais cedo da circulação nas ruas de segunda a sexta-feira, estava gerando um resultado inverso ao que se desejava, no caso aglomerações no horário que antecedia o fechamento.

Agora, no novo decreto, entre os segmentos que podem funcionar das 5 às 20 horas, estão depósitos e distribuidoras, feiras livres, padarias, postos de combustíveis, serviços de transporte no geral. Já celebrações religiosas estão autorizadas no período das 7 às 20 horas, apenas aos sábados e domingos. Serviços de alimentação, mediante entrega domiciliar e retirada no comércio, são liberados de segunda-feira a domingo, das 7 às 22 horas.

As obras da construção civil estão liberadas das 7 às 20 horas, inclusive sábados e domingos. Salões de beleza, clínicas de estéticas, estúdios de tatuagem e barbearias, das 7 às 20 horas, mas apenas de segunda-feira à sexta-feira.

Cursos profissionalizantes e escolas técnicas podem funcionar de segunda-feira a sexta-feira das 8 às 20 horas.