Com muitas mudanças nos números dos boletins diários emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas semanas, existem muitas dúvidas na população sobre como a pandemia está se comportando neste momento na cidade.

Os números, que aparentemente estavam em queda, voltaram a subir, especialmente a partir do dia 03 de agosto.

Para fazer essa avaliação, o Jornal A TRIBUNA analisou os boletins entre as semanas dos dias 18 a 24 de julho (no caso do contágio, 18 a 25 de julho) e 1º a 7 de agosto, e aplicou o indicador média móvel, que é o mais indicado por especialistas e adotado por diversos veículos da imprensa nacional e internacional.