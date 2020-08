Melhor para os gaúchos no duelo Tricolor. Na noite deste domingo (9), o Grêmio recebeu o Fluminense em sua Arena, em Porto Alegre (RS), e saiu de campo com uma vitória por 1 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão 2020.

O primeiro tempo do duelo tricolor foi marcado por dois momentos distintos. Logo no início do confronto, foram os cariocas que tomaram a iniciativa. Aos cinco minutos, Nenê cobrou falta na área, a defesa fez o corte parcial e na sobra Dodi encheu o pé levando perigo à meta gremista.

Ainda com mais posse de bola, o Fluminense voltou a assustar aos 22. Marcos Paulo deu passe açucarado para Evanilson, o atacante finalizou bonito, mas viu Vanderlei fazer grande defesa para evitar o gol.

Depois do susto, o Grêmio cresceu na partida e passou a dominar as ações. Trocando passes no ataque, o Imortal teve dificuldades de encontrar os espaços. Na marca dos 37, Alisson fez boa jogada individual, arriscou o chute e parou em Muriel. Até que, aos 44 minutos, Diego Souza apareceu para colocar os gaúchos em vantagem. Já dentro da área, Alisson tocou de cabeça, Isaque escorou e o atacante fez o desvio certeiro para abrir o placar na Arena.

Querendo o empate, o Fluminense voltou para a etapa complementar em ritmo acelerado criando duas boas chances em menos de cinco minutos. Na primeira tentativa, Nenê parou em Vanderlei e, na sequência, Yago Felipe mandou para fora. Aos poucos, o time da casa equilibrou o confronto. Isaque, aos 8, arriscou para o Imortal.

Aos 24, Pepê foi quem chegou com perigo. O camisa 25 saiu em velocidade e bateu colocado rente à trave carioca. O atacante gremista teve nova oportunidade seis minutos depois e dessa vez esbarrou em boa defesa de Muriel. Sem mudanças no placar, o Grêmio garantiu os primeiros três pontos no Brasileirão.

Na próxima quarta-feira (12), o Grêmio enfrentará o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30. O Fluminense, por sua vez, voltará a campo também na próxima quarta-feira quando receberá o Palmeiras, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30, pela segunda rodada da competição nacional.