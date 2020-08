Grande estreia do Galo no Brasileirão 2020. Na tarde deste domingo (9), o Atlético Mineiro foi até ao Rio de Janeiro, impôs forte marcação sobre o Flamengo e venceu o atual campeão brasileiro por 1 a 0, com gol contra de Filipe Luís no Maracanã, em duelo pela primeira rodada da competição nacional.

Bom primeiro tempo no Maracanã. O Galo acabou indo para o intervalo em vantagem, com gol contra de Filipe Luís, mas o Rubro-Negro teve ao menos duas chances de balançar a rede. A primeira foi logo aos sete minutos, quando Bruno Henrique foi lançado na frente, tirou a bola de Rafael e, sem goleiro, chutou na trave. Mais tarde, aos 25, Rafael defendeu chute perigoso de Arrascaeta.

O lance do gol atleticano passou por uma falha do lateral-esquerdo do Fla. Aos 23 minutos, Arana cruzou da linha de fundo, Filipe Luís tentou afastar dentro da área mas mandou contra a própria meta. Os mineiros quase ampliaram aos 37, mas Diego Alves fez grande defesa cara a cara com Savarino.

Segundo tempo melhor do Galo. Que marcou melhor e aproveitou as os erros de passes do Flamengo. Ao contrário da etapa inicial, a partida tornou-se mais pegada no segundo tempo.

O Rubro-Negro tentava encontrar espaços, enquanto o Atlético Mineiro dificultava muito com a forte marcação. No fim, mesmo com a pressão nos minutos finais, a equipe do técnico Sampaoli manteve-se firme e garantiu a estreia no Brasileirão Assaí 2020 com triunfo fora de casa.

O Rubro-Negro voltará a campo na próxima quarta-feira (12) para enfrentar o Atlético Goianiense, às 19h30, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO). Já o Galo também jogará na próxima quarta-feira contra o Corinthians, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).