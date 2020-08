O município de Rondonópolis já ultrapassou a marca dos 155 mil eleitores aptos para o voto nas eleições municipais previstas para 15 de novembro.

A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que divulgou as estatísticas atualizadas de todo o eleitorado brasileiro. Em Rondonópolis, são 155.538 eleitores aptos ao voto. Com biometria 155.120 (99,73%), sem biometria 418 (0,27%).

Em Rondonópolis, eleitores com nome social aptos a votar são 15 e o quantitativo de eleitores com deficiência, 766. As mulheres correspondem ao maior grupo de eleitores, com 51,1%, e os homens, 47,9%.