Uma comissão formada por vereadores, deputados estaduais e o senador Jayme Campos (Dem) vai se reunir com o governador Mauro Mendes (Dem), com data prevista para a tarde da próxima terça-feira (9), para cobrar do Estado mais leitos de UTIs para vítimas de Codiv-19 em Rondonópolis e região. A informação foi repassada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio da Farmácia (MDB).

“Somente em Cuiabá, o governo estadual instalou 120 leitos para o enfrentamento da pandemia, mas em Rondonópolis, que é cidade polo e tem a responsabilidade com saúde de uma região com mais de 500 mil habitantes, instalou apenas 20, sendo dez no Hospital Regional e mais dez contratadas na Santa Casa”, disse o vereador.

Ele explica que o objetivo da reunião é reivindicar do governador mais leitos para a cidade, onde se percebe o aumento dos casos. “O Estado pode fazer mais por Rondonópolis e acredito que deverá fazer”, completou.

Esta mobilização dos vereadores e deputados surgiu após ficar evidente que, mesmo o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) tendo anunciado que já investiu cerca de R$ 20 milhões no combate à pandemia do novo coronavírus em Rondonópolis, a Prefeitura ainda não conseguiu credenciar nenhum leito de UTI para a Covid-19 junto ao Ministério da Saúde.

A Prefeitura vinha informando que possuía os 10 leitos de UTIs ativos em funcionamento na UPA, mas vereadores e representantes do Grupo de Mulheres em Prol Rondonópolis denunciam que, na verdade, não são leitos de UTIs, mas sim de suporte, pois, mesmo possuindo aparelhos respiradores, não têm estrutura médica especializada, centro cirúrgico, aparelhos e outras especificações que definem um serviço de UTI completo.