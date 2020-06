A Unidade Feminina da Casa Esperança abre as suas portas oficialmente hoje (4), sem ato de inauguração público devido a pandemia do novo coronavírus. Nomeada de Comunidade Terapêutica Feminina Irmã Luíza, e situada na Rua Poxoréu, onde já funcionou o Cartório do 3º Ofício, a unidade irá ofertar inicialmente 30 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A abertura da unidade feminina é resultado da luta de anos de muitas pessoas, para conseguir oferecer um atendimento adequado para mulheres que estão nas ruas da cidade, seja devido a algum tipo de vício ou outras razões. “Não podemos dizer que se trata de um sonho realizado, porque o sonho seria não ter mulheres nessa situação. Se trata de uma grande necessidade da cidade, um atendimento que não existe e que agora será iniciado”, destacou a presidente da Casa Esperança, Abadia Rosa Miranda.

A ideia inicial é que a unidade funcione em regime de internato, e as internas recebam alimentação e cuidados médicos, assim como medicamentos e terapias ocupacionais, pelo período máximo de nove meses. Na unidade, as internas receberão atenção médica, psicológica, os medicamentos necessários para seus tratamentos, receberão apoio para triarem documentos pessoais e, conforme avançar a recuperação, serão gradativamente reinseridas na sociedade.

Apesar de se tratar de uma iniciativa da sociedade civil, a unidade feminina vai prestar serviço social que é de atribuição do serviço público e, mesmo assim, as dificuldades para se firmar convênios são muitas. “Nós recebemos algum recurso e doações, que permitiram montar a casa, mobiliar e ter condições de abrir e funcionar por um ano. Depois disso, esperamos que o poder público se sensibilize com a causa”, disse Abadia.

Por enquanto, a Comunidade Terapêutica Feminina Irmã Luíza vai funcionar, em sua maioria, com doações. “Nós precisávamos abrir o quanto antes, mesmo sem convênio, para atender essas mulheres antes que essa doença [Covid-19] se espalhe pelas ruas”, finalizou a presidente.

Vale lembrar que a Casa Esperança já oferece, há mais de 20 anos, atendimento para o público masculino em duas unidades, sendo uma na Rua Rosa Bororo, próximo da 1ª Delegacia, e outra na MT 270, na saída para Guiratinga.