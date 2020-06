Uma loja de departamentos de Rondonópolis foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8 mil a uma cliente que contratou o seguro Proteção Financeira Havan, o qual precisou ser acionado pela cliente que ficou desempregada, no entanto, não obteve as garantias informadas no ato de assinatura do contrato. A decisão é juiz da 4ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências de Rondonópolis, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento. Os advogados da empresa ainda recorreram da decisão junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas também perderam na segunda instância.

De acordo com a petição inicial da ação, a requerente efetuou compras na Havan na data de 10/08/2016, em parcelas, já tendo conquistado 70% do débito contratado junto a empresa. No momento em que realizou o devido contrato de compra, o funcionário (vendedor) da loja apresentou para a requerente um seguro dito proteção financeira, para melhor conforto e comodidade, caso a mesma viesse a sofrer quaisquer alterações futuras na sua vida cotidiana e financeira. Logo após ter contratado e passados alguns meses adiante, a mesma veio a ser desligada dos quadros de funcionários da empresa em que trabalhava, e desta forma ficando sem salários e como consequência disto, a falta de condições financeiras para cumprir com as prestações do referido contrato (compras) com a empresa. Desta forma, a mesma fez contato com a loja explanando sua atual situação, que neste caso momentâneo necessitaria do acionamento do benefício (seguro), tendo como atendimento e respostas dos funcionários da empresa, de que poderia ficar tranquila que a própria loja acionaria o seguro para serem quitadas as parcelas vencidas.

No entanto, conforme a ação, “tudo não passou de bonitas falácias, para massageio do ego da cliente, pois, passados alguns meses, a mesma sofreu com muita surpresa e insatisfação, com o recebimento de cobranças de parcelas atrasadas. Mesmo tendo relatado o atendimento nas dependências da loja de onde adquiriu os produtos, não conseguiu com êxito cessar as prestações”, diz um trecho da ação.

A cliente ainda fez uma segunda tentativa de resolver a situação, onde procurou o gerente da loja, tendo novamente com muita atenção e bom atendimento pelo funcionário do local, de que tudo estaria sendo resolvido sem maiores dores de cabeça, propondo tranquilidade. Contudo, não resolveu o problema e o setor de cobranças continuou as cobranças.

A defesa loja alegou que a cliente deveria ter acionado a seguradora, mas que não teria feito isso e nem tão menos a loja, o que tornaria a ação improcedente. Porém, está descrito na decisão que: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas”, explica mais um trecho da ação.