A reunião do Comitê de Gestão de Crise de Rondonópolis na manhã de ontem (3), que definiu medidas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, trouxe novas restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais da cidade, como já havia sido antecipado pelo A TRIBUNA.

Conforme informado em coletiva de imprensa, assim que publicado o novo decreto, empresas de serviço, comércio e indústria devem funcionar somente até às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos finais de semana todos devem fechar as portas, incluindo os supermercados e prestadores de serviços.

Além disso, ficou definido que, cada empresa que tiver um funcionário positivo para Covid-19, deve testar os demais colaboradores em um prazo de 24 horas, afastando do trabalho aqueles que apresentem resultado positivo.

Vale lembrar que as medidas foram anunciadas de forma superficial pela manhã, visto que o decreto ainda não havia sido confeccionado. Até o fechamento da edição, ele também ainda não havia sido publicado no Diário Oficial do Município, portanto, as especificações claras e oficiais eram desconhecidas.

Toda essa situação acabou gerando muitas dúvidas em todos os empresários e colaboradores de Rondonópolis, visto que ninguém sabia ao certo se todos os serviços que são considerados essenciais seriam mantidos, ou se o fechamento seria total.

O fato é que as medidas anunciadas logo provocaram forte reação entre a classe empresarial da cidade, visto que a grande maioria trata como injusto o fato de novamente o maior prejudicado com as medidas restritivas ser o setor, quando na verdade as aglomerações estão acontecendo em outras situações, como em festas particulares e em domicílios.

Muitos consideraram também que o fechamento aos finais de semana provocará aglomerações durante a semana, sendo portanto ineficiente para conter o avanço da doença. Além disso, a abertura até as 22 horas, de segunda a sexta-feira, pouco faria diferença para as empresas, já que as vendas caíram e a prorrogação do horário de funcionamento acaba por gerar custos que boa parte delas não consegue suprir neste momento. Além disso, muitos entendem que a ociosidade nos fins de semana vai provocar aglomerações em casas, propriedades rurais e cachoeiras, em confraternizações.

“O problema é que faltou planejamento do gestor público desde o início para enfrentar a pandemia. A Prefeitura gastou 20 milhões e não conseguiu habilitar um único leito de UTI, e não fez nenhuma ação para que fosse habilitado esses leitos na Santa Casa. Não precisava gastar com hospital nesse momento, bastasse articulação inteligente do prefeito junto ao Governo do Estado solicitando a contratação de mais leitos para SUS. Na verdade, a politicagem superou a política na nossa cidade provocando esses problemas”, disse o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Ernando Cabral.

Thiago Sperança, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), lembra que as decisões tomadas pelo Comitê estão gerando insegurança para as empresas, o comércio em geral e as pessoas, que ficam sem saber o que vai acontecer, já que as medidas são tomadas e anunciadas sem tempo hábil para que todos se prepararem para as restrições. Ele também lamenta o fato de até o momento a classe empresarial não ter sido chamada para as discussões dentro do Comitê.

“A CDL enviou três ofícios, com outras entidades, solicitando que fossemos ouvidos pelo Comitê. Depois foi criado um documento conjunto com 14 entidades, um Conselho de Entidades que une praticamente todo o PIB de Rondonópolis, e esses ofícios nem chegaram a ser discutidos. Traz um pouco de mágoa, de falta de respeito até, nem um sim ou não para explicar porquê a gente não foi atendido. A nossa posição continua firme de pensar uma solução, no que juntos podemos fazer para passar por esse momento”, disse.

Além do horário de funcionamento e da necessidade de testagem de todos os colaboradores da empresa em caso de algum funcionário positivo, também ficou determinado que o isolamento social deve ser total pelas pessoas em geral proibindo até mesmo a aglomeração em calçadas de residências.