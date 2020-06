Resistindo a crise dos últimos anos, e agora também em meio a uma pandemia, Rondonópolis volta a mostrar sua força econômica justamente em um momento em que o mundo enfrenta uma recessão. A cidade voltou a liderar o ranking estadual de exportações, ultrapassando Sorriso, no Norte de Mato Grosso, que até então ocupava o primeiro lugar. Além de liderar, o município apresentou um crescimento de 25,4% em negócios em 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019.

A cidade exportou entre janeiro e abril de 2020, o total de $575,618 milhões, quando neste mesmo período, em 2019, o volume de exportações chegou a $ 454,135 milhões. A título de comparação, Sorriso, que até então liderava o ranking, comercializou $ 789,204 milhões em 2019, na variação entre janeiro e abril, e, em 2020, o número foi reduzido para $ 489,804 milhões, uma queda de -37,9%. Ultimamente, Sorriso vinha se destacando como maior exportadora de Mato Grosso, mas neste início de ano, não conseguiu superar a atual líder, Rondonópolis, que viu seus números dispararem.

MAIORES NEGÓCIOS

Com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), vinculado ao Ministério da Economia, a reportagem do A TRIBUNA fez uma avaliação dos países que mais importaram de Rondonópolis no primeiro quadrimestre do ano, sendo que o ranking oscilou entre a China, a Tailândia e a Indonésia.

No mês de janeiro, as maiores comercializações da cidade foram com a Tailândia e com a China. Em tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, Rondonópolis comercializou com a Tailândia $30,929 milhões, já com a China, foram $17,697 milhões em algodão, não cardado nem penteado (com ou sem caroço).

Já em fevereiro, Rondonópolis comercializou com a China a quantia de $90,904 milhões em soja, mesmo que triturada, e em segundo lugar no ranking ficaram os negócios com a Tailândia na ordem de $19,592 milhões, em tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja.

No mês de março, a liderança de comercializações voltou a ser junto a China, com $49,106 milhões de negociações envolvendo soja, seguido de $41,981 milhões em tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, junto a Indonésia.

No mês de abril, o último avaliado pela reportagem, foram $48,999 milhões comercializados com a Tailândia de tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, seguido de $33,466 milhões comercializados em soja junto à China.