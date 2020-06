Mesmo o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) tendo anunciado que já investiu cerca de R$ 20 milhões no combate à pandemia do novo coronavírus em Rondonópolis, a Prefeitura ainda não conseguiu credenciar nenhum leito de UTI para a Covid19 junto ao Ministério da Saúde.

Contudo, a Prefeitura vinha informando que possuía os 10 leitos de UTIs ativos em funcionamento na UPA, mas vereadores e representantes do Grupo de Mulheres em Prol Rondonópolis denunciam que, na verdade, não são leitos de UTIs, mas sim de suporte, pois, mesmo possuindo aparelhos respiradores, não têm estrutura médica especializada, centro cirúrgico, aparelhos e outras especificações que definem um serviço de UTI completo.

Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a desabilitação de 10 leitos de UTIs na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) atende a uma formalidade burocrática necessária, já que eles devem ser instalados posteriormente no Hospital Municipal Antônio Muniz, que atualmente está em reforma. Ou seja, os recursos federais para os serviços ainda não estão perdidos.

Na última segunda-feira (1º), o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, liberou R$ 36 milhões para unidades de saúde de sete municípios de Mato Grosso, que estariam com leitos de UTIs adulto e pediátrico habilitados para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Deste montante, para Rondonópolis seriam R$ 4,3 milhões, sendo R$ 1,4 milhão para cada uma das três unidades: Santa Casa, Regional Irmã Elza Geovanella e o hospital de referência da Saúde da Família Antônio dos Santos Muniz, onde na verdade são leitos de suporte e não UTIs completas.

Agora no fim de tudo, Rondonópolis tem apenas 20 leitos de UTIs públicas, sendo 10 já contratualizados pelo Estado na Santa Casa e mais 10 também do Estado no Hospital Regional. Além disso, o governo estadual está com o diálogo aberto para contratar mais dez leitos na Santa Casa, porém o hospital quer garantias formais de contratualização do serviço.