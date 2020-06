O setor de entretenimento e lazer da cidade está “quebrando”, onde pelo menos sete empresas já anunciaram a desativação da atividade. Além disso, muitos profissionais que vivem da realização de festas, como músicos, garçons, e outros, já chegaram ao ponto de passar necessidades na alimentação. A informação foi repassada à reportagem pelos representantes da Associação dos Músicos de Rondonópolis (AMR), Max Ferraz (presidente da AMR) e Luizão Botelho (tesoureiro da AMR).

“Nós da associação dos músicos estivemos reunidos com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e o Comitê de Gestão de Crise, para discutirmos uma proposta de ativar o setor do entretenimento na cidade, mas seguindo diretrizes e estratégias sanitárias. Hoje o atual decreto municipal permite pessoas nos bares, por exemplo, até 60 minutos e proíbe a venda de bebida para consumo no local. Nosso setor precisa de um relaxamento maior nesta questão. Estamos vendo vários eventos públicos das autoridades, inclusive federais, fazendo aglomeração. Enquanto a classe produtiva, que vai desde o vendedor de espetinho ao grande comerciante, está com amarras severas. Acredito que a crise econômica poderá matar mais que a doença da pandemia” , disse Max Ferraz.

Segundo Luizão Botelho, em cidades como Primavera do Leste, bares, restaurantes e estruturas de lazer estão em funcionamento.

“Lá não tem essa de autorizar apenas 60 minutos o cliente no estabelecimento. Os bares têm alvarás de funcionamento de mais de três horas, mas levando em consideração o uso de máscaras e álcool em gel, além do limite de público e distanciamento de mesas. Não sei o porquê desta rigidez em Rondonópolis” , explicou. “Vejo que o Comitê de Gestão de Crise não tem dados completos e concretos da evolução da pandemia. Eles ainda não classificaram quais os grupos em que mais circula o vírus na cidade, se é o jovem, ou adulto… Seria importante um estudo taxionômico para conhecer as faixas etárias de contaminação. Além disso, até definir pelo isolamento vertical. Da forma que está, as decisões não estão sendo justas com os setores econômicos de nossa cidade” , completou Max Ferraz.

Ainda na avaliação dos músicos, seria necessário um relaxamento para o comércio de entretenimento, o que também ajudaria a evitar funcionamento clandestino de alguns bares e casa noturnas, como está ocorrendo na cidade.