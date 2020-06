Dois anos após a “Série Obras Paradas”, lançada pelo A TRIBUNA com o propósito de acompanhar e cobrar a conclusão de construções erguidas pelo poder público, a realidade pouco mudou em Rondonópolis. Das 27 obras paradas que foram acompanhadas pela série de reportagens em 2018, grande parte delas continua sem avanços, evidenciando a gravidade e morosidade do setor público em dar cabo aos projetos lançados em benefício da sociedade. Em um levantamento feito pelo A TRIBUNA agora em 2020, verifica-se que 12 dos projetos acompanhados seguem com construções paradas e, o pior, sem evolução. Esse é o caso, por exemplo, das obras de ampliação da infraestrutura de pousos e decolagens no Aeroporto Municipal, que eram de responsabilidade do Governo do Estado e entraram na mira de investigações por indícios de corrupção. Agora a expectativa é que essas benfeitorias possam ser executadas pela concessionária do Aeroporto Municipal.

Entre as construções paralisadas e sem avanços, a maior parte é de responsabilidade do Município e do Governo do Estado, ambos com o mesmo número de projetos na cidade nessa condição. No caso do Governo do Estado, com seis projetos nessa realidade, outro exemplo é o projeto da Rodovia do Leite, a MT-459, entre Pedra Preta e São José do Povo, onde apenas metade do trecho foi pavimentado. A Prefeitura de Rondonópolis também tem seis obras paradas e sem evolução, considerando a lista levantada pelo A TRIBUNA em 2018. Um desses projetos é o do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Loteamento Padre Lothar, final da Rua Rio Branco, anunciado em 2013 e que o Município ainda busca financiamento para sua execução.

Muitos dos projetos municipais pendentes dependiam de recursos federais, havendo problemas para sua liberação.

Apesar das dificuldades em concluir projetos, o Município conseguiu terminar e entregar cinco daqueles que foram citados em 2018. Nessa lista de projetos que foram retomados e concluídos está o caso do prolongamento da Avenida Beira Rio, dando acesso à BR-364, que se tornou um dos novos cartões-postais da cidade. Também há o prédio do Hospital Municipal Infantil, no bairro Santa Marta, que estava abandonado e sem reforma, sendo inaugurado agora em 2020.

A série de reportagens Obras Paradas, do A TRIBUNA, também ajudou a destravar muitos outros projetos. Nesse sentido, dos projetos listados inicialmente, cinco deles estão em andamento, em execução, atualmente. Um dos avanços foi com o projeto da Praça dos Carreiros, que hoje virou um grande canteiro de obras, com sua completa revitalização em andamento. Outro caso é o da Unidade Básica de Saúde (UBS) Marechal Rondon, que teve a obra reiniciada, segundo o poder público.

Alguns dos projetos listados naquele período pelo A TRIBUNA foram concluídos, mas ficaram com pendências. Essa realidade pode ser vista no Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, onde falta a instalação da iluminação do campo e quadra esportiva.

A duplicação da travessia urbana da BR-364 entre o Trevão e o Lourencinho também teve sua conclusão, mas falta realizar a iluminação do trecho. Vale ressaltar que muitos outros projetos, além dos 27 citados na Série Obras Paradas, foram abordados e cobrados em 2018 pelo A TRIBUNA, como o prédio do antigo PAM, na esquina da Avenida Bandeirantes e Rua Rio Branco, que teve sua reforma iniciada e agora está na fase final. As construções do posto de saúde, da creche e do centro comunitário no Bairro Lúcia Maggi são outras que tiveram evolução, faltando a conclusão do posto de saúde. Entre as obras listadas, existem duas obras paradas atualmente, mas que tiveram avanços nesse período de dois anos, como é o caso do Parque do Escondidinho, no Parque Universitário, onde os trabalhos evoluíram bastante, mas cujo projeto teve que passar por uma reprogramação. 27 obras acompanhadas: 13 paradas, sem avanço

05 concluídas.

05 em andamento.

02 concluídas, mas com pendências.

02 paradas, mas com avanços.

