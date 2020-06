———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Nesta segunda-feira, o município tinha 15 pacientes hospitalizados por Covid-19, 145 em isolamento domiciliar, 94 recuperados e seis óbitos.

A 6ª vítima fatal da doença na cidade foi um motorista autônomo, de 64 anos, que morreu no Hospital Regional no último domingo (31), sendo já comprovado por exames a Covid-19 como causa. A cidade também tem 236 casos suspeitos da doença e 873 descartados para Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no município, seja público ou privado, também subiu. Atualmente, segundo a Prefeitura, 20.0% dos leitos públicos estão ocupados e 36.4% dos privados estão com pacientes. Das 31 UTIs disponíveis na cidade, para público ou privado, oito estão com pacientes, sendo 4 em cada.

REGIÃO

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), até a tarde de ontem, a região somava casos de Covid-19 em:

Primavera do Leste (117), Campo Verde (43), Jaciara (39), Alto Araguaia (10, com 1 óbito), São Pedro da Cipa (7, com 1 óbito), Juscimeira (7), Pedra Preta (6), Dom Aquino (4), Poxoréu (2), São José do Povo (1), Guiratinga (1) Alto Garças (1).

MATO GROSSO

Foram notificados até a tarde de ontem 2.636 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 67 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. As últimas quatro mortes envolveram residentes de Acorizal, Barra do Garças, Cuiabá e Rondonópolis.

Dos 2.636 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 1.656 estão em isolamento domiciliar e 749 estão recuperados. Há ainda 164 pacientes hospitalizados, sendo 81 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 83 em enfermaria.

No boletim, a SES também divulga que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, de 176 leitos de UTI e 761 leitos de enfermaria especificamente para pacientes com coronavírus no Estado. Os casos suspeitos de coronavírus, que são os de Síndrome Respiratória Aguda Grave, somavam 2.711 até ontem.