Na verificação da denúncia, os policiais fizeram uma checagem no estabelecimento e localizaram os irmãos, com eles, foram apreendidas 18 porções de cocaína e pasta base da substância, um simulacro de pistola foi encontrado na cintura de um dos suspeitos.

Na verificação da denúncia, os policiais fizeram uma checagem no estabelecimento e localizaram os irmãos, com eles, foram apreendidas 18 porções de cocaína e pasta base da substância, um simulacro de pistola foi encontrado na cintura de um dos suspeitos.

Durante a madrugada, os policiais do 4 º Batalhão de Polícia Militar receberam a denúncia de que havia uma distribuidora de fachada na Avenida Principal onde estaria sendo comercializado entorpecentes no bairro 24 de dezembro.

Ainda na abordagem na distribuidora, os policiais apreenderam com outros suspeitos com 25 porções de skank, maconha e uma pedra grande de pasta base de cocaína.

Na ação, os policiais localizaram 10 frascos de cloridrato de lidocaína, 41 ampolas de epinefrina (substâncias utilizadas no refino do entorpecente), embalagens plásticas e uma pistola Glock com o brasão da Polícia Militar que havia sido roubada no ano de 2017.

Os quatros homens foram presos, um deles é suspeito de participar de um crime de tortura “salve” a um homem no último dia 15 de maio, no bairro 24 de dezembro. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia.