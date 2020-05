Paralelo à pandemia do novo coronavírus, um outro grave problema de saúde pública segue em pleno crescimento em Rondonópolis. Os casos de dengue na cidade tiveram um crescimento de 385,4% em 2020, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados repassados ao A TRIBUNA pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) levam em consideração o período que vai de 01 de janeiro a 21 de maio, de ambos os anos.

Segundo informado, no período citado, em 2019, a cidade teve 347 casos de dengue notificados. Já em 2020, o número já chega a 1.684, o que coloca o município no ranking de alto risco do Ministério da Saúde. Quando se fala em incidência de casos para cada 100 mil habitantes, em 2019 o índice era de 156,1, e, em 2020, é de 757,5.