A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, no fim da tarde de ontem (28), a quinta morte por coronavírus na cidade. Segundo as informações repassadas pela Prefeitura de Rondonópolis, a vítima de Covid-19 é uma mulher de 69 anos, moradora de Rondonópolis, que apresentou os sintomas da doença no dia 22 de maio. Ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia no dia 24 de maio com febre, desconforto respiratório e fraqueza, e morreu na tarde de ontem. Cardíaca e diabética, a quinta vítima da doença na cidade também era fumante, fatores que a colocavam no grupo de risco.

O último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Município, além da confirmação do quinto óbito, trouxe também seis novos casos de Covid-19 na cidade. Agora, desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 188 pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo que 93 são em isolamento domiciliar no momento (vírus ativo), 82 estão recuperadas, oito estão hospitalizadas e cinco vieram a óbito, como já mencionado. Os casos suspeitos estão no momento na marca de 212, sendo que 10 pacientes estão hospitalizados. O número de casos que eram tratados como suspeitos, mas foram descartados, chegou a 839.