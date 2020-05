Neste domingo (31), os sertanejos Éder & Cícero Viola realizam uma live beneficente, que além de ajudar instituições de Rondonópolis, também marca a comemoração dos 15 anos de carreira da dupla, que é nascida e criada em Rondonópolis, com muito orgulho.

A live começa às 12h, com transmissão exclusiva pelo canal do Youtube da dupla. Adeptos do sertanejo raiz, Éder & Cícero Viola prometem tocar as “modas” que marcaram a carreira deles e vida de muitas pessoas, em um repertório especial para animar o domingo em família.

Toda a arrecadação da live será destinada para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR), Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) e também aos músicos de Rondonópolis, uma das categorias mais afetadas pela paralisação das atividades devido à pandemia. Mais informações sobre o evento e doações nas redes sociais da dupla.