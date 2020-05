A Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis implantou o programa “Atividades para além da escola” que atenderá todos os alunos da rede municipal, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação para Jovens e Adultos (EJA). Segundo informações, cada unidade escolar ficará responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das atividades pedagógicas e educacionais para os respectivos alunos.

As atividades começam a ser distribuídas pelas escolas no próximo dia 8, com previsão de conclusão no dia 14 agosto, data em que o programa poderá ser prorrogado conforme a necessidade relacionada com a crise da saúde.

A secretária municipal de Educação, Maristela Moraes, explica que o programa já vinha sendo estudado e desenvolvido desde o início da crise causada pelo coronavírus que levou a suspensão das aulas na rede municipal em 23 de março. Com a impossibilidade de retorno às aulas presenciais para garantir a saúde de alunos e educadores e evitar a propagação do vírus, a Semed definiu pelo início do programa que segue até o retorno do ano letivo presencial ainda sem previsão para ocorrer. O programa, como especifica a Semed, necessita do envolvimento e participação de todos os educadores e responsáveis pelos alunos. Às unidades escolares caberá a organização dos professores e estagiários para elaboração das atividades, entrega dos kits pedagógicos aos pais ou responsáveis, recebimento, registro e correção das atividades, bem como o apoio para sanar as dúvidas de pais e responsáveis quanto ao andamento do programa. A Semed ressalta que as atividades pedagógicas seguirão as normas da LDB/1996, DRC/2018, DMC/2011 e PPP e leis educacionais vigentes no país.

O programa deverá abordar saberes gerais das áreas de conhecimento e especificidades de conteúdos, além de contemplar a leitura, escrita, análise e produção de textos, cálculos e estudos de fatos sociais, culturais e tecnológicos.

Os educadores devem elaborar kits com atividades pedagógicas para serem entregues aos pais. Os alunos devem então responder as atividades que serão devolvidas no prazo estabelecido às escolas para correção e análise do professor de cada turma. A periodicidade de entrega das atividades será quinzenal conforme cronograma. A carga horária cumprida pelo aluno será computada a partir da devolução do material respondido.

A Pasta informou ainda que a realização das atividades serão computadas como carga horária do calendário escolar cumprida, evitando a necessidade de reposição das aulas. Nesta primeira etapa do programa, compreendida entre 8 de junho a 14 de agosto, prefazem o total de 184 horas/aulas.

Maristela explica que os alunos irão receber os kits contendo atividades pedagógicas com material didático, além de kits com obras literárias e atividades sociointerativas entre pais e responsáveis e alunos. Aos pais caberá o acompanhamento dos alunos, indicando aos professores pontos que os estudantes encontrem dificuldades. Uma equipe de professores estará disponível 4 horas por dia para sanar dúvidas que possam surgir. Escolas da zona rural Para que os alunos da zona rural não sejam prejudicados, a Semed disponibilizará transporte escolar para as unidades educacionais fazerem a entrega das atividades por meio de um cronograma aos pais e responsáveis. Educadores entregarão as atividades aos pais e responsáveis nos pontos de ônibus utilizados pelos alunos. Educação Infantil A Secretaria explica que no caso de crianças de zero a cinco anos e 11 meses a educação é de natureza essencialmente interacional, já que a linguagem da criança é a brincadeira, seja em casa ou na escola. Elas se expressam pelo corpo, pela dança, pela música, pelo jogo de faz de conta, narração de histórias vividas e pelo desenho, sem imposições acadêmicas.

Conforme a Semed, sobrecarregar as crianças nesta faixa etária com atividades escolarizantes pode aumentar o estresse delas e dos adultos responsáveis.