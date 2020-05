Após o Grupo Petrópolis anunciar que deve demitir funcionários e que poderá fechar a cervejaria em Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) declarou ontem (28) ao A TRIBUNA que pediu ao senador Carlos Faváro (PSD) que faça alguma intervenção junto ao governo estadual, para que a indústria de bebidas não seja desativada na cidade. A Cervejaria Petrópolis já chegou a ser a que mais gerava impostos para o Município.

“Pedi para o senador Carlos Fávaro interceder junto ao governador do Estado, pois isso que está ocorrendo é devido a uma medida do governador Mauro Mendes (Dem). O Município não tem nada a ver com isso, mas o governador pode rever seus atos referentes aos incentivos fiscais. O senador vai procurar saber o que está acontecendo e intermediar uma melhor saída com o governo estadual”, disse o prefeito.