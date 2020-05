A necessidade de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus fez “explodir” o serviço de entregas. Mesmo antes do coronavírus chegar ao País, o delivery já estava em pleno crescimento em Rondonópolis, visto que o desemprego e informalidade já eram grandes, sendo o trabalho de entregador um dos mais buscados pelas pessoas que tentam driblar a crise. Com a chegada do vírus, esse tipo de atividade cresceu de maneira como nunca se viu.

Em Rondonópolis, o número de entregadores que usam motocicletas para o serviço aumentou consideravelmente, algo perceptível para qualquer cidadão. Pelas ruas das cidades, em todos os horários, os serviços de entrega por meio de motocicletas dominam o trânsito local, potencializado ainda mais pelo delivery de comida, já que bares e restaurantes estão fechados ou com o atendimento reduzido.

Dois acidentes registrados anteontem (27), envolvendo entregadores, acendem um alerta para esse aumento de trabalhadores nas ruas, muitas das vezes em situações perigosas que colocam em risco a vida deles, e de terceiros. O excesso de velocidade, acompanhado de outras imprudências, como o avanço semafórico, são algumas das reclamações dos demais motoristas. Outro fato são os escapamentos barulhentos, que também incomodam.

Estudos recentes sobre a atividade mostram que os trabalhadores dessa área atuam em média seis dias por semana. O valor das corridas em algumas plataformas é fixo, já em outras depende da demanda do horário. Alguns dos mais famosos, pagam, em média, de R$ 5 a R$ 6 por entrega para o motorista. Com isso, quanto mais entregas eles fazem, maior é o rendimento no dia de trabalho.

Essa questão, aliada ao tempo de entrega estipulado pelas empresas aos clientes, que reclamam caso o pedido demore a chegar, acabam por ser o fator decisivo na hora do trabalhador decidir acelerar a motocicleta, fazendo manobras arriscadas. Contudo, as imprudências no trânsito não podem ser justificadas, visto que colocam a vida de todos em risco.

Outro grande problema da atividade é que boa parte desses entregadores não tem vínculos empregatícios com as empresas que os “conectam com os pedidos”, existindo assim uma grande insegurança sobre as responsabilidades entre os apps e os entregadores, ficando os mesmos desprovidos de qualquer resguardo jurídico ou trabalhista. Ao sofrer um acidente, em boa parte dos casos, todo prejuízo, seja financeiro ou físico, fica por conta do trabalhador.

LEI MUNICIPAL

Rondonópolis regulamentou o serviço de entregas de mercadorias por “motoboys” e “motofrete” recentemente, por meio da Lei Nº 10.824, de 10 de março de 2020. A lei, entre várias exigências, cobra que o trabalhador tenha no mínimo 21 anos; tenha habilitação há no mínimo dois anos; seja aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran); e trabalhe utilizando colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos.

Algumas empresas locais de serviços de entrega cumprem a lei e exigem que os motoristas atendam os requisitos, mas no caso dos aplicativos as exigências ao trabalho são quase que mínimas.

O Art. 8º da lei prevê que os condutores que atuam na prestação do serviço de motofrete, assim como os veículos empregados nessa atividade, deverão estar adequados às exigências previstas no prazo de até 365 dias a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município, o que aconteceu no dia 10 de março.

MOTOTÁXI

O vereador João Mototáxi (PTB), representante da categoria, lembra que os mototaxistas da cidade precisam passar por cursos de direção defensiva, caso desejem renovar a licença para trabalhar. Esse curso é aplicado de cinco em cinco anos, e a regulamentação da profissão também tem uma série de exigências aos trabalhadores do ramo. “Podem observar que é muito baixo o índice de acidentes envolvendo os mototaxistas. Praticamente não tem, porque eles são obrigados a passar por treinamento defensivo para manter a licença”, comentou.