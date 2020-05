TÚNEL DO TEMPO

Nosso personagem da semana é nascido em 15 de maio de 1980, no antigo Hospital Samaritano, pelas mãos do doutor Alberto de Carvalho (mais um que nasceu sob os cuidados do nosso ex-prefeito), filho de Dari Alves Bueno (falecido) e Luíza Barbosa Bueno. É neto de Vêli Alves Ribeiro, Ana Teixeira Bueno, Álvaro Serapião Barbosa e Guiomar Ferreira, todos pioneiros de Rondonópolis. Desde 1983 foi criado na grande Vila Operária. Em 1987 começou a estudar, o primeiro ano primário, na Escola Municipal Arão Gomes Bezerra no Jardim Itapuã. Em 1988 deu continuidade ao Ensino Fundamental na Escola São José Operário. Logo depois, concluiu o Ensino Médio na Escola Daniel Martins Moura. Atualmente é formado em logística, trabalhou com o ex vice-prefeito de Rondonópolis, o Maneco da Vila Operária, na antiga Soverteria Fruti Bom, na Drogaria Bandeirantes, Casa Moreira, Santa Casa, Eucatur e por último trabalhou 15 anos como servidor contratado no Sanear. Ainda iniciou no movimento comunitário no ano de 2005. Em 2007 foi eleito presidente da Associação de Moradores dos bairros Cidade Natal, Vila Clarion, Jardim Brasil e Dom Oscar Romero, totalizando seis mandatos consecutivos. É membro da diretoria da Uramb e Cristão Evangélico. Ele é casado com Cláudia Rodrigues Rubé Bueno, pai de três filhos: Ana Luíza, Arthur Fernando e Augusto Flávio. Atualmente exerce a profissão de taxista, é filiado ao MDB e pré-candidato a vereador. Depois de toda essa ficha pessoal e de serviços prestados, vamos revelar que o nosso personagem do “Túnel” é o taxista e comunitário André Barbosa Bueno.

ACERTADORES

O comunitário da grande Vila Operária é conhecido mesmo, dado ao número de palpiteiros que mandou seus recados para o Matracoso. A lista de acertadores começa pela Setter Costa, moradora do Recanto Maria Flávia; a Rosenilda Leite da Silva, da Vila Operária; o Osmar Rodrigues Mota, do Conjunto São José I; a Luíza Serapião, a Claudiana Barbosa, Oberdan Pereira Camargo, Jozanes Duardo Neves, ambos da Vila Operária; o vereador João Mototáxi, o Elizeu Nascimento, morador do Jardim Atlântico, a Ivanilda Barbosa dos Reis, da Vila Esperança; e o Sinval R. Silva, que não disse o bairro onde mora, e já fica desclassificado para o sorteio da Peixada do Rico.

TROFÉU BOLA MUCHA

O único pé frio desta rodada, no meio de tantos acertadores, é o Alberto de Souza Cardoso, morador do Mathias Neves 3. Ele apostou – Coitado!, todas as suas fichas que o personagem da semana seria o PRF Eliézio Nascimento. Errou feio! Passou bem longe! Corre até o risco de levar uma multa, por ter cometido essa barbeiragem!. Sendo assim o bola murcha da semana é o Alberto. Pode ficar com o famoso troféu aqui do Matraca. Mas também fica o nosso incentivo para participar do Personagem da próxima semana e acertando em cheio, nem precisará ir pra o sorteio, fica garantido como ganhador da Peixada do Rico.

SORTEIO DA PEIXADA

Com os nomes dos acertadores na cumbuca, a peixada da semana, patrocinada pelo Rico, caiu para o taxista Elizeu Nascimento, morador do Jardim Atlântico. Que sortudo, em! Ele pode passar na recepção do A TRIBUNA e retirar o convite, que vale para duas pessoas, e saborear aquela peixada do Rico.

NA ENTREVISTA DE EMPREGO

– Qual sua habilidade?

– Responder cálculos rapidamente.

– Quanto é 42 x 3 ÷ 2?

– 54

– Errou feio!

– Mas respondi rapidamente!