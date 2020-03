A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) anunciou ontem (18) a suspensão do Campeonato Mato-grossense 2020 por tempo indeterminado. De acordo com a entidade, “o momento é de união e zelo pela saúde de atletas, árbitros, técnicos, imprensa e funcionários em geral”. Anteriormente, a FMF havia definido que as partidas das quartas de final seriam disputadas com os portões dos estádios fechados para os torcedores.

A entidade ressaltou que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Decreto Estadual nº 407, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado, e do Decreto Municipal nº 7.839, de 16 de março de 2020, da Prefeitura de Cuiabá, que visam a prevenção e o combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso.

Conforme a nota divulgada pela federação, assim que as entidades oficiais se manifestarem de forma positiva para o retorno normal das atividades, a FMF vai convocar os clubes para reaver a continuidade do Estadual.

Com isso, o União Esporte Clube já interrompeu os trabalhos do time profissional também por tempo indeterminado. A informação foi repassada pelo presidente do clube, Edicarlos Olegini, ao A TRIBUNA. Antes, o Colorado já havia paralisado o funcionamento das escolinhas de futebol e das categorias de base.

“O preparador físico vai encaminhar exercícios para os jogadores para que eles possam manter o condicionamento físico básico nesse período”, disse Edicarlos.