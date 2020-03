O prefeito José Carlos do Pátio (SD) afirmou, durante entrevista coletiva, que a obra de duplicação da Avenida Poguba está paralisada por conta de dificuldades para receber o dinheiro das medições dos serviços do Governo Federal e se isentou de qualquer responsabilidade sobre o fato. A obra, que prevê a duplicação dos cerca de 2,5 quilômetros da Avenida, foi lançada em abril de 2019 e paralisada depois de serem instalados cerca de 300 metros de manilhas para drenagem das águas da chuva e de serem retirados cerca de 200 metros de pavimento asfáltico da pista que existia no local.

De acordo com o prefeito, o motivo da paralisação da obra, orçada em R$ 6.732.655,67, é a falta de repasses por parte do Governo Federal, colocando parte da culpa no senador Wellington Fagundes (PL), autor da emenda que carreou o recurso para o projeto. “Tem que deixar claro que é uma emenda do senador Wellington e nós estamos pedindo para ele se posicionar, porque nós encaminhamos as medições, foi para Brasília, foi para o Ministério, agora ele tem que pedir a deliberação da Casa Civil, para a Casa Civil liberar o recurso, para ir para o Ministério. Nenhuma empresa aguenta… Me desculpa, o que está acontecendo é o seguinte: se continuar acontecendo, se continuar desse jeito, não tem como continuar com esse convênio”, disparou Pátio.

Ele continuou dizendo ser triste ter que romper o convênio, no caso com o Ministério do Turismo, mas afirmou que a empresa que executava a obra não tem condições de continuar o serviço, caso não vislumbre a possibilidade de receber pelo serviço executado. “Quer dizer, parar a obra a cada medição para esperar o dinheiro ser liberado para receber não tem como. A cidade não merece isso, quer dizer, foi viabilizada a emenda, foi deliberada, empenhada, licitada, a gente está executando a obra, e na hora que sai a medição, Brasília não libera o dinheiro. A burocracia aumentou em Brasília em relação as emendas parlamentares, e não tem como isso. O senador tem que ir lá, implorar na Casa Civil para liberar. Não é só essa emenda não, é o Brasil inteiro”, continuou o prefeito.

Pátio ainda reforçou a cobrança para que o senador Wellington Fagundes encontre uma forma de resolver a situação, afirmando que, caso isso não aconteça, ele iria tomar uma atitude, mas não deixou claro o que pensa em fazer. “E depois de liberar, vai para o Ministério. Isso não existe. A partir do momento que já liberou a emenda, tem que sair o dinheiro. Agora eu falei para o senador Wellington: senador, a emenda é sua, a Prefeitura tem uma contrapartida, tem que definir isso, senão eu vou ter que tomar uma atitude”, concluiu.