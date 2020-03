Os clubes recreativos, como Caiçara Tênis Clubes e do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis e Região (STTRR), estão com o funcionamento suspenso por tempo indeterminado desde ontem (18). Bares e restaurantes continuam funcionando, mas com movimento menor do que o normal.

Inúmeros segmentos da sociedade de Rondonópolis já atenderam as orientações previstas pelo Decreto Municipal Nº 9.407, de 17 de março de 2020, que declarou o nível de alerta no âmbito municipal e medidas de prevenção, controle e contenção de risco ao coronavírus. Além da paralisação das aulas em escolas, faculdades e universidades, inúmeras entidades, órgãos e segmentos locais também já paralisaram as atividades.

Entidades como a Cáritas Diocesanas acataram a recomendação e suspenderam todas as atividades escolares e dos demais projetos por tempo indeterminado. Desde ontem (18), o shopping center da cidade passou a funcionar em novos horários. A Obra Kolping, na Vila Operária, também suspendeu todas as suas atividades.

A secretária municipal interina de Educação de Rondonópolis, Maristela Moraes, informou na manhã de ontem que as aulas na rede municipal estão suspensas por tempo indeterminado. Maristela explicou que a direção de cada unidade de educação irá definir se manterá serviços essenciais na unidade e quais servidores permanecerão no trabalho. A adesão à suspensão nas aulas foi maciça na rede particular.

Reuniões partidárias para definição de filiados e formação para chapas proporcionais para disputar as eleições municipais, no dia 4 de outubro, também estão sendo canceladas, como por exemplo a reunião dos filiados do PSD.

O decreto municipal ainda prevê medidas obrigatórias como a suspensão ou cancelamento de eventos particulares como: bailes, festas comunitárias, casamentos, bingos, sessões de cinema, festas em casas noturnas, clubes de lazer, sindicatos e ambientes correlatos. No caso do cinema, houve a limitação do número de pessoas em cada sessão.

Técnicos e profissionais médicos da rede municipal de saúde também estão sendo treinados em relação à situação. Por se constituir numa doença nova, eles foram capacitados e atualizados com informações técnicas, tiveram dúvidas esclarecidas quanto aos protocolos técnicos de atendimento do Ministério da Saúde para os casos suspeitos e sintomáticos respiratórios para o coronavírus.

O decreto municipal ainda determina o uso de álcool em gel no transporte coletivo da cidade e fixação de material publicitário sobre as orientações para evitar o coronavírus na Estação Rodoviária.