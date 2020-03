A Secretaria de Estado de Saúde (SES) está aguardando o resultado das contraprovas para confirmar, de forma oficial, os dois casos de infecção pelo coronavírus em Mato Grosso. Esses casos aconteceram em Cuiabá e em Rondonópolis, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, e os exames que apontaram um resultado positivo para a doença foram realizados em laboratórios particulares. Agora a SES aguarda a realização de exames de contraprova no Laboratório Central (Lacen) ou de algum laboratório de referência nacional para, só então, validar os resultados.

Dessa forma, até o momento, nem a SES nem o Ministério da Saúde não confirma oficialmente casos da doença em Mato Grosso, mas há 25 casos suspeitos monitorados no Estado, que estão na cidade de Lucas do Rio Verde (1), Aripuanã (2), Araputanga (4), Cuiabá (6), Nova Xavantina (2), Rondonópolis (4), São José do Rio Claro (1), Sinop (1), Ipiranga do Norte (1), Campo Verde (1), Campo Novo do Parecis (1) e Cáceres (1). No caso de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com um caso confirmado e dois outros suspeitos, mostrando que há divergências entre os números trabalhados nos municípios e os dados oficiais.