Uma das áreas mais valorizadas de Rondonópolis, o terreno onde funcionou a antiga rodoviária da cidade, localizada bem no centro, está tomada pela sujeira, mato e por grandes buracos, onde se acumulam uma grande quantidade de água da chuva, formando grandes poças de lama. A situação de total abandono do valioso terreno pelo poder público tem incomodado quem passa por ali ou tem comércio próximo, que lamenta a falta de cuidados e de uma destinação apropriada para a área.

Apesar do aspecto insalubre, vários comércios informais de alimentação funcionam no local, aparentemente sem nenhuma fiscalização, o que pode colocar em risco a saúde de quem se alimenta ali. Em vários pontos da área, é possível se sentir o forte odor de urina e de fezes, denunciando que o local também é usado como banheiro para moradores de rua e transeuntes.

Histórico

O terreno onde funcionou por décadas a antiga rodoviária de Rondonópolis fica no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Fernando Correa da Costa. Ali funciona um posto do Ganha Tempo, mas o restante da quadra é usado como estacionamento improvisado por parte dos trabalhadores do comércio e por pessoas que vão com seus veículos até o centro da cidade.

A antiga rodoviária foi construída no local no final da década de 1960 e funcionou ali até o ano de 2001, quando foi transferida para um prédio maior e mais adequado, que fica no bairro Jardim Novo Horizonte. Em 2007, as antigas construções que ainda permaneciam no local foram demolidas, mas até hoje o espaço não foi devidamente aproveitado pelo poder público, ficando como uma espécie de terra de ninguém.