A Secretaria Municipal de Saúde confirmou em Rondonópolis o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus. A informação foi dada ontem (17) pelo médico infectologista e representante do Comitê de Gestão de Crises Juliano Munaretto Bevilacqua, durante uma entrevista coletiva na sede da Prefeitura. Segundo ele, o caso positivo é de uma mulher de 59 anos que chegou recentemente de uma viagem pelo Egito. Esta paciente permanece internada em isolamento em um hospital da rede particular. A notícia é que o quadro dela é estável.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, esta paciente de 59 anos tem a confirmação da contaminação pelo coronavírus, tanto laboratorial como por meio de exames clínicos. No entanto, a contraprova pelo Ministério da Saúde ainda será providenciada pelo laboratório de análises da cidade que realizou o primeiro exame, com resultado positivo. As pessoas próximas à mulher foram orientadas ao isolamento domiciliar para o monitoramento.