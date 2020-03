Tanto Muniz como Zaeli são pré-candidatos a prefeito nas eleições do dia 4 de outubro. Segundo eles declararam à reportagem, a intenção é continuar na vida pública com o projeto de candidatura majoritária, descartando disputar as eleições municipais nas chapas proporcionais.

De acordo com o doutor Hélio Pichioni, ele já acumula cinco mandatos e prefere não concorrer mais uma vez ao cargo de vereador. “Já tenho 20 anos de Câmara Municipal. Agora é hora dos mais novos assumirem o posto, pois já deixei a minha contribuição”, disse.

Jailton Dantas também justificou sua posição. “Um vereador que chega hoje na Câmara está sujeito a perder a sua ideologia, pois são quase que obrigados a aprovar projetos a toque de caixa e de forma urgente sem necessidade. Desde o começo deste mandato, venho afirmando que não vou à reeleição, ainda mais agora com este descaso do poder público com a falta de um Plano Diretor para a cidade e esta posição do prefeito em criar um loteamento totalmente irregular e a Câmara ainda aprovar”, externou o vereador Jailton.