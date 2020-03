Um decreto municipal, assinado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, determina de forma obrigatória a suspensão do funcionamento de academias, clubes de lazer, escolas de todas as esferas e tipos, universidades, faculdades, atividades esportivas ou culturais, ou qualquer local de aglomeração de pessoas em Rondonópolis, por tempo indeterminado, até que perdure a crise de pandemia pelo coronavírus.

O decreto publicado ainda relata o cumprimento do plano de contingência e prevenção contra o coronavírus com medidas a serem adotadas a partir de então pelo Município, que criou um Comitê de Gestão de Crises para acompanhar a evolução da pandemia e o quadro desta na cidade e decidir, junto com o gestor municipal, as medidas que se mostrem necessárias para minimizar a proliferação do vírus entre a população.

Integram o comitê, além do prefeito, os secretários de Saúde; de Governo, Mara Gleibe da Fonseca; de Gestão de Pessoas, Marcus Vinícius Neves Lima; de Administração, Leandro Arduini; o coordenador do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu; os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Fábio Cardozo e Reginaldo Santos; também representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual; profissionais dos Departamentos de Atenção Básica e de Saúde Coletiva, da Secretaria de Saúde; e os médicos Juliano Belivacqua e Bruno Moreira Carneiro.

Entre as medidas de contingência e prevenção contra o coronavírus definidas na reunião estão: suspensão de emissão de alvarás e cancelamento dos que já foram emitidos para festas e eventos por tempo indeterminado; suspensão de todos os prazos administrativos sobre solicitações e reclamações; suspensão de reuniões da terceira idade que são costumeiramente realizadas pelas Secretarias Municipais de Promoção e Assistência Social, de Saúde e de Esportes para esta faixa etária; suspensão dos eventos esportivos; suspensão de feiras livres e suspensão de cultos religiosos.

Além dessas medidas, é recomendado à população que evite circular em locais de aglomerações como mercados, shoppings, academia e em ônibus. Também é indicada a suspensão de festividades de casamento. Outra atitude importante, segundo a Secretária de Saúde, é evitar se dirigir às unidades de saúde em casos de sintomas comuns.

“A população deve procurar as unidades de saúde somente quando for extremamente necessário. Aqueles que se sentirem mal e estiveram fora do Brasil devem ligar para o 192 do Samu, e um médico irá atendê-los em sua residência. E as pessoas, de forma geral, devem sair de casa o mínimo possível, porque quanto menos elas se movimentarem, menos o vírus circula”, ressaltou Izalba.

REDE ESTADUAL

Já no caso da rede estadual, por conta de um decreto assinado na última segunda-feira (16) pelo governador Mauro Mendes (DEM), as aulas estarão suspensas a partir da próxima segunda-feira (23) e devem retornar no próximo dia 5 de abril. O mesmo vale para as aulas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis (Secitec), sendo que o Governo do Estado está tratando o caso da suspensão das aulas como uma antecipação das férias escolares.

FEDERAL

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) também já suspenderam suas aulas, dispensando inclusive parte de seus funcionários efetivos e terceirizados, que farão seu trabalho remotamente, ou seja, de suas próprias casas.