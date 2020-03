A licitação que visa contratar a empresa para a construção do espaço de lazer no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque das Seriemas, na confluência das Avenidas Poguba e Beira Rio, na Vila Goulart, teve os envelopes com as propostas das empresas abertos ontem (16/3). A empresa vencedora do processo com o melhor preço apresentado foi a Construtora Eldorado, com sede no Estado da Bahia.

Em novembro do ano passado, um processo licitatório para contratação do serviço foi revogado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), a pedido do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (Ippur), pois, segundo o que foi informado, a licitação que estava em andamento não previa a construção de um lago.

Atualmente, o parque é formado apenas por vegetação nativa, não podendo ser usado pela população. O valor para a construção dos equipamentos de lazer do projeto do Ippur é oriundo de um acordo de compensação ambiental firmado com o Município, com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário, pela empresa responsável pela construção do Terminal Ferroviário de Rondonópolis.

O projeto, conforme divulgado até então, prevê a construção de quadras poliesportivas, quadra de areia, quadra de tênis, cancha de bocha, guarita, sanitários, cercamento, ciclovia e pista de caminhada com 1.200 metros de extensão, playground, academia, administração, monumentos, além de um grande lago de contemplação.