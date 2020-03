De início cabe informar que as estórias que foram lançadas na imprensa local envolvendo o nome da entidade Lar dos Idosos não correspondem com a verdade e, a seu tempo e modo, perante as autoridades competentes, restar-se-á demonstrado que tudo não passou de um grande equívoco.

O presidente do Lar dos Idosos Paul P. Harris, Sr Emerson Douglas Airoldi, no uso de suas atribuições legais, por meio da presente, traz a público esclarecimentos sobre as notícias veiculadas na imprensa local que envolvem a entidade supramencionada.

A notícia de que havia desaparecido e/ou de que havia sido apropriado indevidamente valores pertencentes a um idoso residente na entidade, é totalmente leviana e absurda. A referida importância em dinheiro estava com o idoso que foi para o lar, através do CRAS Ana Carla da Vila Olinda, em 08.02.2019, sexta-feira à tarde. Na segunda-feira, dia 11.02.2019, foram feitas tentativas junto ao idoso de localizar alguma conta-corrente do mesmo e ou localização de parentes, como não se obteve êxito foi feito o depósito em conta bancária específica para controlar o dinheiro dos residentes, sob a responsabilidade do Lar dos Idosos. Conta que é auditada anualmente pelo Ministério Publico através de nossa prestação de contas.

No que concerne a notícia de que houve aumento do número de mortes dos residentes no ano de 2019, onde informaram que durante todo o ano registrou-se um número elevado de óbitos, destacamos que neste ano tivemos dezenove (19) óbitos, esclarecendo que o falecimento de tais residentes se deu por causas naturais, em especial por contarem com idade avançada e na maioria portadores de doenças graves. Além do mais, infelizmente, é a média anual apresentada em nossa instituição. Lembramos que o Lar dos idosos não é um hospital e sim uma instituição acolhedora e essas estatísticas são influenciadas pelo atendimento destes idosos a nível hospitalar.

No que diz respeito às medicações, consigna-se que toda os medicamentos aplicados aos residentes do Lar dos Idosos são acompanhadas da devida prescrição médica, sendo ministrados por profissionais da área de saúde, habilitados para tal mister. A enfermagem do Lar dos Idosos, responsável pela aplicação da medicação aos residentes, é composta por pessoas experientes e devidamente inscritas no Conselho Regional de Enfermagem.

Esclarecemos que as denúncias estão sendo investigadas, contudo, adiantamos que as mesmas não correspondem com a realidade, destacando que todas as ações do Lar dos Idosos Paul P. Harris foram e sempre continuarão sendo pautadas pela transparência e compromisso com o bem-estar dos residentes.

Estamos abertos para eventuais esclarecimentos da sociedade civil e das autoridades competentes.

Acrescentamos que contamos com uma equipe de colaboradores capacitados para propiciar um melhor atendimento e atenção aos residentes, destacando que abusos de comportamento ou desvios da finalidade de algum colaborador que integra os quadros desta instituição não serão tolerados.

Nesta sagrada missão e dedicação aos idosos aqui residentes, desempenhada por nossa Instituição desde 04/11/1983, afirmo categoricamente, que não economizaremos esforços para desempenhar a função que nos prontificamos a praticar, de forma voluntária, zelando sempre pelo bem-estar dos idosos que aqui residem.

Emerson Douglas Airoldi

Presidente do Lar dos Idosos Paul P. Harris