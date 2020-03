Com três casos suspeitos de pessoas que podem estar infectadas com o coronavírus, a Prefeitura de Rondonópolis realizou uma reunião emergencial na tarde de ontem (16/3) para traçar estratégias para evitar que a doença venha a se espalhar entre a população da cidade. Foram tomadas medidas como a suspensão da emissão de alvarás para a realização de eventos de todos os tipos que aglomerem um grande número de pessoas e foi formado um comitê gestor de crise que irá a companhar diariamente a evolução do quadro na cidade e tomar as medidas que forem necessárias caso seja confirmado caso de contaminação com o vírus.

Ela continua pedindo que as pessoas em geral evitem locais de grande aglomeração de pessoas, como cinemas, shoppings, restaurantes e bares, entre outros. “Até reuniões de família nesse momento devem ser evitadas. São ações que dependem da população. Através da Secretaria de Saúde e de todo esse comitê, estamos nos organizando, já criamos um fluxo e hoje, para nós, os casos suspeitos são de pessoas que vieram de fora do Brasil, mas esse é um quadro que tem mudado com muita rapidez”, completou a secretária.

Segundo Izalba Albuquerque, são três os casos suspeitos na cidade e todos já estão em quarentena e sendo tratados pela rede privada de saúde. “Casos suspeitos que tenham vindo de fora do Brasil, a gente pede que entrem em contato direto com a Secretaria de Saúde via telefone, que as pessoas não procurem as unidades de saúde sem necessidade. A pessoa chegou de fora com algum sintoma, entre em contato com o Samu pelo telefone 192 e nós vamos mandar o médico na casa dessa pessoa. É importante ela não circular, não se movimentar. E para as demais pessoas, procurem o serviço de saúde só quando for estritamente necessário. Não procurem unidade de saúde para fazer consulta de rotina, porque você pode se contaminar. Se você tem uma dor de cabeça por três, quatro dias, e pensa em ir na UPA, eu digo: não vá na UPA, porque você pode se contaminar. A regra é essa: saiam de casa o mínimo possível, porque quanto menos as pessoas se movimentarem, menos o vírus circula”, completou.

Sobre as escolas municipais, a secretária informou que não foi tomada a decisão de fechar essas unidades, por conta de não haver nenhum caso da doença confirmado na cidade, recomendando apenas que os pais não levem crianças gripadas ou com outras doenças à aula, mas o Governo do Estado já emitiu um decreto suspendendo as aulas da rede estadual, federal e municipal, inclusive do ensino superior, até o dia 5 de abril, justamente para evitar a possível propagação do vírus.

A secretária ainda recomendou que pessoas com quadro de comorbidade e que trabalhem com o contato com o público, como idosos, diabéticos, hipertensos, que usem máscaras cirúrgicas, que limpem constantemente as mãos com álcool em gel, evitando ao máximo o contato com outras pessoas.

A reunião onde foi montado o comitê gestor de crise foi conduzida pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) e contou com a presença de representantes do Ministério Público (MP), vereadores, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de profissionais da saúde e outros que devem voltar a se reunir na quinta-feira (19) para reavaliar o quadro e tomar novas medidas, caso necessário.