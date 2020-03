A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rondonópolis decidiu cancelar a reunião que aconteceria hoje (17/3), em sua sede, visando debater a implantação de um calçadão na região central da cidade. O motivo do cancelamento seria a prevenção contra a propagação e transmissão da pandemia Covid-19, doença causada pelo coronavírus, cujos casos têm aumentado muito no país, inclusive com um primeiro caso confirmado em Mato Grosso.

De acordo com a direção da entidade, a mesma estaria seguindo orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomendam a não realização de eventos com grande aglomeração de pessoas em ambientes fechados. A decisão de cancelar o evento foi divulgado na manhã de ontem (16), por meio de uma nota assinada pelo presidente da entidade, o empresário Thiago Sperança, informando que uma nova reunião para tratar do assunto deverá ser marcada em breve.

Da mesma forma, a CDL também decidiu cancelar a programação especial de março alusiva ao Mês da Mulher, que iria até o próximo dia 26. A palestra com a advogada Dalilla Castilho, que aconteceria no auditório da entidade nessa quinta-feira (19), foi desmarcada e toda a programação deverá ser remarcada futuramente.

Até o momento do fechamento dessa edição, não havia a confirmação de nenhum caso da doença em Rondonópolis, mas há três casos suspeitos sendo investigados, entre eles de uma mulher recém-chegada do Canadá.