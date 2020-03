O Ministério da Saúde informou hoje (15) que subiu de 121 para 200 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no país.

De acordo com levantamento diário feito pela pasta, 1.913 pessoas são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença.

Os casos confirmados estão em 25 estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo tem 136 registros; no Rio de Janeiro, 24; no Distrito Federal, 8; em Santa Catarina, 6; no Paraná, 6; no Rio Grande do Sul, 6; Goiás, 3; Pernambuco, 2; na Bahia, 2; em Minas Gerais, 2; no Rio Grande do Norte, 1; em Alagoas, 1; em Sergipe, 1; e no Espírito Santo, 1.

O Ministério da Saúde informou, na última sexta-feira (13), que houve mudança no sistema de vigilância em função da confirmação de transmissões comunitárias. Por isso, os dados divulgados pelo ministério podem divergir das secretarias de saúde dos estados. Essas “divergências” começaram a acontecer porque as secretarias vão adotar métodos diferentes de registros de casos. Algumas, vão relatar apenas casos graves e que gerem internação, outras vão seguir informando todos os casos.

Alguns dos casos não contabilizados: na Bahia, a Secretaria de Saúde soma 9 casos, enquanto o Ministério da Saúde contabiliza, 2; o Distrito Federal tem 14 casos, para o Ministério são 8; no Espírito Santo são 4, mas para o Ministério, é 1; no Mato Grosso do Sul, a secretaria estadual de saúde contabilizou os 2 primeiros casos.

Na quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.