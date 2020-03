O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) informou neste sábado (14) ao A TRIBUNA que está tentando um financiamento junto a Caixa Econômica Federal de quase R$ 20 milhões para obras de pavimentação, drenagem, sinalização e calçadas de acessos nos distritos industriais Vetorasso, principais avenidas do Mini-Distrito de Vila Operária e no Distrito Industrial Razia, que sofrem atualmente com a falta de infraestrutura.

Segundo o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o recurso ainda está em análise pela Caixa e na próxima semana terá o veredito final sobre a liberação ou não do recurso. No entanto, a abertura da licitação dessas obras já está prevista para o dia 9 de abril, inclusive o aviso de edital para contração dos serviços foi publicado nesta edição do A TRIBUNA.