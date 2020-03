O União Esporte Clube empatou com o Nova Mutum, em 0 a 0, na tarde deste domingo (15), no Estádio Luthero Lopes. A partida foi válida pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-grossense.

No primeiro tempo, o União demorou para se encontrar na partida enfrentando um Nova Mutum entrosado. Gil Bahia fez a finalização, porém o goleiro Neneca não deixou a bola entrar. Em outro lance, Henrick chutou e a bola passou raspando o travessão.

Gil Bahia aproveitou atrapalhada do zagueiro Gabriel, do União, e bateu para o gol, mas o goleiro Neneca salvou. Léo Coca arriscou uma bomba e por pouco não abriu o marcador.

Na etapa final, o Colorado ficou com um jogar a menos, pois Edu Amparo se machucou, mas o técnico Júlio César Nunes já tinha feito as três substituições.

No restante da partida o Nova Mutum ainda teve algumas chances de gol, mas o Vermelhinho conseguiu segurar o empate, inclusive nas grandes defesas de Neneca.

Na próxima fase, o União vai encarar o Poconé. A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) informou que em breve divulgará as datas, horários e locais dos confrontos.