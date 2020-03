A dita Assembleia foi convocada para a noite da última quinta-feira (12), mas, no momento em que a mesma ia ter início, os presentes foram surpreendidos com a informação de que uma liminar os impedia de realizar a mesma. Anteriormente, o presidente do Rotary Clube de Rondonópolis, Reinaldo Alves Aguiar, já havia tentado, via ofício, impedir a realização da Assembleia e a entrada de novos membros na Associação da Santa Casa, alegando que o mesmo não havia sido comunicado oficialmente da sua realização, argumento derrubado pela direção do hospital, que informou que havia feito três publicações da convocação para a Assembleia no Jornal A TRIBUNA e que o presidente do Rotary teria sido cientificado da realização da mesma por meio de um grupo de membros do clube de serviços em um aplicativo de celular.

Uma liminar concedida pelo juiz Luiz Antônio Sari, da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, suspendeu a Assembleia Geral da Santa Casa, convocada para aprovar a admissão de novos membros para a Associação da Santa Casa, também conhecida como Irmandade, que funciona como uma espécie de conselho e de onde são escolhidos os seus diretores. A liminar atendeu a um pedido da diretoria do Rotary Clube de Rondonópolis e foi baseada numa suposta falha na divulgação do edital que convocou a Assembleia. A defesa do hospital já recorreu da decisão.

Além de dizer no documento que a Santa Casa não teria lhe comunicado a respeito da realização da Assembleia, o presidente do Rotary também invocou o artigo 30 do estatuto de hospital, que diz que o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal do hospital devem ser escolhidos pelos membros do clube de serviços que preside.

Em resposta, a direção da Santa Casa afirmou que “o Rotary não é associado a Santa Casa, tampouco mantém qualquer relação jurídica que lhe imponha o dever de fiscalização e ou gestão da instituição” e que, de acordo com o estatuto vigente, o clube de serviços “é apenas e tão somente a porta de entrada para a admissão de novos associados”, por conta de sua credibilidade que a entidade gozava com a direção do hospital.

Ainda assim, o presidente do Rotary acabou recorrendo ao Judiciário, o que fez somente no final do expediente da última quinta e usando os mesmos argumentos já rebatidos pela direção da Santa Casa, mas acabou conseguindo que o juiz Luiz antônio Sari emitisse a liminar suspendendo a Assembleia, que iria principalmente aprovar a entrada dos membros do Movimento SOS Santa Casa, que tem feito mobilizações em prol do hospital filantrópico e conseguiu inclusive mais de R$ 20 milhões de emendas parlamentares que já estão nos cofres do hospital e impediram que o mesmo tivesse que fechar suas portas, pois estava afundado em dívidas que ultrapassavam R$ 26 milhões.

Ainda nesta sexta-feira (13), a defesa da Santa Casa protocolou na Justiça documentos que derrubam a tese do Rotary, mostrando que o clube teria “induzido” o juiz ao erro, e solicitando que o magistrado, munido de mais informações, derrubasse a própria liminar.