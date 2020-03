“Assim, achamos por bem cancelar a 29ª Romaria dos Mártires e orientar os fiéis para que, nas celebrações com distribuição da Eucaristia, enquanto a sociedade está em estado de alerta diante do coronavírus, o modo de distribuir a Eucaristia seja na mão aberta do comungante, e não direto na boca, uma vez que pode ocasionar a transmissão da doença”, disse.

A 29ª edição da Romaria dos Mártires, prevista para o dia 22 de março deste ano, foi cancelada pela Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, a partir de decisão do bispo dom Juventino Kestering, da Coordenação Diocesana de Pastoral e Coordenação de Organização da Romaria. De acordo com o bispo dom Juventino Kestering, o cancelamento do evento foi para evitar aglomeração de pessoas e possível transmissão do coronavírus.

“Que a Igreja com suas comunidades estejam atentas às orientações que advém da Secretaria da Saúde, em relação aos cuidados frente ao coronavírus e contribua para a divulgação das orientações à população. Em todas as ocasiões devemos orientar as pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos para os devidos cuidados e a prevenção como: lavar as mãos com sabão, com álcool gel, e outros cuidados como cumprimentar, contato com a saliva, com pessoas com resfriados”, externou o bispo.

“Que o Deus da vida, que cura os males, que Jesus de Nazaré, que estendeu a mão e acalmou os mares, que Maria, Mãe de Jesus, estendam seu manto protetor ajudando a população a superar o coronavírus e voltar a viver com normalidade o cotidiano da vida”, afirmou o bispo dom Juventino Kestering.