1 – SENHORES E SENHORAS,

tanto as articulações para as eleições municipais como a suplementar para preencher a vaga de Mato Grosso no Senado Federal, estão a todo vapor. Um desfecho atrás do outro. Mas, sabemos que as decisões tomadas pela manhã, ainda não serão sustentadas à tarde. Os tabuleiros das acomodações políticas mudam a todo instante. Ainda mais neste ano eleitoral onde irão vigorar as novas regras após a reforma eleitoral. Os leitores do A TRIBUNA já sabem que na Câmara Municipal está ocorrendo uma verdadeira dança das cadeiras. Um corre corre danado, pois a chamada “Janela Partidária”, que garante a troca de partido sem a perda do mandato, começou no dia 4 de março e vai até 3 de abril. Na opinião do Colunista, o desafio para os vereadores que buscam a reeleição, é achar um partido com chapa com potencial de atingir o coeficiente eleitoral, onde a cada seis mil votos, no caso de Rondonópolis, abrirá uma vaga para o mais votado ser eleito vereador. Hoje, temos percebido que vereadores que buscam a reeleição não são bem-vindos em muitos partidos, como a exemplo do Democracia Cristã, onde sua chapa de pré-candidatos a vereadores é puramente de nomes que nunca exerceram um mandato eletivo. A ideia de formação de chapa neste modelo, é para garantir uma disputa mais justa entre os seus candidatos.

2 – FALANDO

na disputa eleitoral majoritária em Rondonópolis, o que analisamos aqui na Coluna é que o grupo que buscava uma candidatura a prefeito unificada e de oposição à reeleição de Zé do Pátio, não vingaria, e de fato vem a cada dia se definhando. E hoje, acreditamos no que estamos aqui afirmando em várias edições, ou seja, as eleições municipais em Rondonópolis será de forma pulverizada. Teremos vários candidatos. Conjuntura que em tese de muitos comentaristas políticos, mas não a nossa, já garante a releição de Zé do Pátio.

Vamos citar os nomes dos pré-candidatos a prefeito que deverão disputar as eleições deste ano. Do mesmo grupo que buscava a unificação, temos a pré-candidatura a prefeito do MDB, o qual lançou o nome do deputado estadual Thiago Silva. Também do mesmo grupo, temos a pré-candidatura do empresário Luizão (Pros) e ainda possivelmente a de Ibrahim Zaher (PSB). Mas ele tem confidenciado ao Colunista de que será mesmo candidato a prefeito se o Thiago Silva recuar da pré-candidatura.

Agora quem pensava que o empresário e vereador Thiago Muniz (Dem) teria recuado do sonho de ser prefeito de Rondonópolis, se enganou, ele apenas deu uma pausa para fugir dos holofotes de uma campanha. O Colunista teve acesso à informações exclusivas de que o grupo de Thiago Muniz, liderando pelos representantes do Dem em Rondonópolis, estão organizando um grande ato de lançamento de sua pré-candidatura, isso com a presença e benção dos irmãos Jayme e Júlio Campos. Ocorre que a cúpula de Thiago Muniz tem avaliado que a pré-candidatura de Thiago Silva é fator preponderante para alavancar o projeto Muniz.

Vejamos a análise dos articulistas políticos: Há tempos também avaliamos aqui na Coluna que o perfil do eleitor de Zé do Pátio é semelhante ao do deputado estadual Thiago Silva, tanto que ele é tido como o de maior potencial para barrar a reeleição de Zé do Pátio. Mas isso, num projeto de candidatura de oposição unificada, coisa que está praticamente descartada. Em uma eleição pulverizada de candidatos a prefeito, um pré-candidato com o perfil de Muniz, terá grandes chances de eleição numa avaliação científica.

Vejamos: Os eleitores tanto de Thiago Silva como de Zé do Pátio tem perfis semelhantes. A “lenda” política é que Pátio tem cerca de 30 mil pessoas que lhe apoiam. Já Thiago Silva seria capaz de dividir este eleitorado de Pátio, levando uma boa porcentagem destes votos. Mas de outro lado, fala-se que existe em torno de 60 mil eleitores que costumam ir às urnas, mas não aprovam o perfil populista e a atual gestão de Pátio. Logo, um outro nome que poderá chamar a atenção desta grande parcela da população, seria o do empresário Thiago Muniz, que teria uma proposta focada não somente nos humildes, mas em todas as classes sociais na busca do desenvolvimento de Rondonópolis. Diante desta análise, logo, logo, Thiago Muniz aparecerá em um grande ato de pré-campanha e um discurso de desenvolvimento para cidade.

3 – SABEMOS

que o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio à candidatura da tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira (Patriotas) à vaga de senadora pelo Mato Grosso. Esta decisão foi uma surpresa para os matogrossenses, além de ser uma frustração para aqueles pré-candidatos que acreditavam que teriam o apoio do presidente, principalmente o deputado federal José Medeiros (Podemos). Agora em nossa opinião, a decisão do presidente pelo apoio de uma “desconhecida” da política estadual, até parece uma fábrica de candidato. Sabemos que existe esta “onda Bolsonaro”, mas será mesmo que ela será capaz de eleger um escolhido assim de forma repentina? Lembramos que o povo de Mato Grosso é muito politizado. Ainda em nossa avaliação, o apoio de Bolsonaro à esta candidatura na eleição suplementar, servirá de termômetro para a aprovação ou não de seu governo e popularidade, tanto no âmbito nacional como estadual.

4- A QUEM IMAGINAVA

que Zé Medeiros, agora sem apoio de Bolsonaro recuaria do projeto em busca de vencer a eleição para o Senado, porém ele segurou o pé e vai para a disputa. Também se perder a eleição poderá tranquilamente concluir seu mandato de deputado federal. Além de tudo, ainda fala-se em articulação para Medeiros concorrer, logo em seguida, a eleição para prefeito de Rondonópolis. Porém para isso, ele terá que pelo menos conquistar uma votação vultuosa na eleição suplementar para o Senado aqui em Rondonópolis.

Mas na nossa opinião, neste caso, o Medeiros teria potencial maior para prefeito se não disputasse a eleição, agora em abril, para o Senado, portanto não correndo o risco de nenhum desgaste, e então disputaria a Prefeitura, em outubro, com o apoio do próprio presidente Bolsonaro. Quem sabe, podendo até ser o candidato de consenso de oposição ao prefeito Zé do Pátio, que ultimamente vem divulgando vídeos contra o presidente Jair Bolsonaro.