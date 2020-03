“Já em 2010 eu visualizava que estávamos localizados em uma região que dificulta o tempo de resposta. Quando se pensou em 1987 na construção do quartel lá (na região da Vila Operária), a cidade não tinha essa dimensão que tem hoje. E aquela área fica próxima de duas rodovias que passam ali, temos ali o Rio Vermelho, nós temos os três distritos industriais, temos a região Salmen, que é muito grande e também estamos próximos do centro da cidade. E num momento de pico do movimento, conseguimos chegar com bastante rapidez. Naquela época já visualizei isso”, contou.

O comandante-geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o coronel Vanderlei Bonoto Cante, falou em uma entrevista ao A TRIBUNA sobre os planos e projetos em execução pela corporação, sua história com Rondonópolis, e outros assuntos. Ele começa a entrevista falando da nova base descentralizada da Região Salmen, que surgiu de uma ideia dele próprio, que lá atrás, ainda no ano de 2010, já vislumbrava a necessidade de uma base dos Bombeiros naquela região, que, além de populosa, também possui vários distritos industriais e fica próximo das BRs que cortam a cidade.

A partir daí, ele conta que começou a corrida para viabilizar um local para abrigar a nova base, e o local escolhido foi a antiga sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que estava abandonada. Conseguido a cessão do prédio, este foi todo reformado e adequado às exigências da corporação, graças a uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), e deve entrar em operação ainda este mês.

Outro ponto positivo é que a instalação dessa base descentralizada vai baratear os custos dos seguros pagos pelas empresas dos distritos industriais, que leva em consideração, entre outros fatores, a distância dessas empresas para a base mais próxima dos bombeiros. Ali também deverá abrigar um posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

NOVAS BASES NA REGIÃO

Outra base que o CBM já colocou em operação é a do município de Jaciara, onde já havia uma estrutura, mas que não atendia mais as necessidades da corporação. Essa nova estrutura ainda não foi inaugurada oficialmente, mas já está operacional. Já em Alto Araguaia, está sendo trabalhada a formatação de uma parceria com a prefeitura local para a construção de uma base da corporação, que também deverá trabalhar em conjunto com o Samu. “Assim, a gente consegue dar um atendimento melhor na região sul de Mato Grosso”, disse Bonoto.

NOVAS FARDAS PARA OS BOMBEIROS

Bonoto conta que uma cobrança antiga dos bombeiros é o fornecimento de um novo fardamento, o que, segundo Bonoto, deve acontecer pelos próximos dias. “Todos os militares do corpo de Bombeiros de Mato Grosso vão receber isso até o final de abril. Isso é importante porque o militar tem uma vida muito regrada e, se o militar usar um uniforme alterado, ele pode ser punido, não só com sanções administrativas, mas judicial também. É um dever do Estado entregar isso para os militares e é um instrumento de trabalho. A farda tem que estar alinhada, conforme o regulamento e somos os responsáveis por prover isso. E um uniforme novo é uma forma de valorização do pessoal”, explicou.

REFERÊNCIA EM COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Graças a muito investimento em capacitação de seus quadros e na aquisição de equipamentos apropriados, o Corpo de Bombeiros do Estado é referência nacional no combate a incêndios florestais. “Esta semana houve no Pará uma reunião com os governadores da Amazônia Legal, e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso foi citado como referência para os demais estados. E agora estamos adquirindo novos equipamentos com dinheiro vindo da (Operação) Lava Jato”, explicou Bonoto, que atuou como comandante nas operações que combateram os grandes incêndios florestais que aconteceram nos estados da Amazônia Legal em 2019.

Aqui, o CBM possui 2 aviões que podem decolar com até 3 mil litros de água, na qual são adicionados retardantes, que são produtos químicos que tornam o líquido mais eficiente no combate às queimadas e incêndios. Mas o diferencial é realmente a qualificação dos bombeiros, que, somados aos equipamentos de ponta e à capacidade de planejar as ações, elevou os bombeiros do estado a um patamar acima dos demais na questão.

APOSENTADORIA

Advindo do Exército, onde começou sua carreira em 1991, como segundo-tenente ainda no Rio Grande do Sul, seu estado natal, Bonoto entrou para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso no ano 1994, quando o CBM se desvinculou da Polícia Militar, e em 2005 chegou em Rondonópolis, onde foi promovido a capitão e construiu uma sólida carreira, tendo chegado a coronel em 2015, cidade onde ele diz que, assim que se aposentar, pretende ficar em definitivo, onde diz ter muitos amigos.

“Minha família mora em Rondonópolis, já tenho 25 anos como bombeiro e 29 como militar. Já tenho tempo de serviço suficiente para me aposentar, mas ainda quero ver alguns projetos se concretizarem e ver se formar alguém que possa ter condições de não deixar isso cair, de continuar o que nós já iniciamos. Aí, estarei pronto para passar o bastão para o próximo. Não sei o que vou fazer depois. Sou professor de Direito Penal, mas tenho os projetos sociais que desenvolvo aqui, que já existem há 15 anos, que são o projeto Karabom, que ensina karatê, o Jovens Talentos, que ensina música, o Futebom, de futebol. Esses são projetos que criei assim que cheguei em Rondonópolis, em 2004, e eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu acho que, onde quer que você esteja, você deve procurar ajudar as pessoas. E eu acho que, quando me aposentar, devo continuar trabalhando com pessoas e esses são projetos que tenho o maior carinho”, completou.

Questionado sobre o motivo que o levou a escolher Rondonópolis como seu lar, ele diz que é aqui que tem seus amigos. “Eu vim aqui dar um treinamento e assim que me falaram que tinha uma vaga aqui, não pensei duas vezes e vim para cá. Meus amigos moram aqui, sou rondonopolitano há muito tempo e quero morar aqui quando me aposentar. Acho que é coisa do destino. As pessoas daqui são muito receptivas, faço muitos amigos. E acho que é isso que conta no final”, concluiu.