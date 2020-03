Para a empresária Kátia Dib, grande parte dos empresários não gostou da ideia e vê que a implantação do calçadão pode trazer prejuízos para o comércio local. “O problema é que a gente não é ouvido aqui. Tanto faz a gente falar ou não falar o prefeito faz as coisas do jeito que quer. Nós entendemos que Rondonópolis não tem estrutura para ter um calçadão, não tem um planejamento de trânsito para organizar isso aqui. O que as pessoas querem é comodidade, vir com o carro dele e parar na porta da loja, fazer suas compras, subir no carro e ir embora. Você acha que, se instalar o calçadão aqui, as pessoas vão deixar seus carros a duas, três quadras daqui e vir a pé?”, questionou.

Previsto no Plano de Mobilidade Urbana recém-aprovado em Rondonópolis, a criação de um calçadão no quadrilátero central de Rondonópolis parece não ser uma unanimidade na cidade. O projeto é rejeitado por um grupo de lojistas e será, inclusive, tema de uma reunião da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que acontecerá na próxima terça-feira (17), a partir das 19 horas, no auditório da entidade.

Ela completa dizendo que essa seria uma forma velada de expulsar os clientes das lojas do centro da cidade, que então iriam optar por comprar no Shopping ou no comércio das periferias. Ela ainda cita o fato que as ruas do Centro passarão a ter um canteiro central, cuja manutenção cotidiana ela teme que acabe nas costas dos comerciantes. “Outra coisa é que com isso os moradores de rua viriam parar aqui na frente das lojas. Olha como está a situação das nossas praças, todas tomadas pelos moradores de rua. Aí nós vamos chegar de manhã e encontrar gente dormindo na porta das lojas. Vários lojistas já chegaram para mim e disseram que são contra esse calçadão. Nós precisamos discutir melhor isso aí”, completou Kátia Dib.

A criação de um calçadão na região mais central da cidade está previsto no Plano de Mobilidade Urbana, que te a função de orientar a ocupação do solo urbano, e prevê que o mesmo abranja o quadrilátero que vai da Avenida Dom Wunibaldo até a Avenida Tiradentes e da Rua Dom Pedro II até a Rua Fernando Correa da Costa. A ideia é retirar os veículos motorizados da região e tornar o centro da cidade uma espécie de grande shopping center a céu aberto, onde as pessoas poderão caminhar e fazer suas compras com mais tranquilidade.

Mas o referido Plano prevê intervenções no sentido de organizar o trânsito no entorno do calçadão e de providenciar vagas de estacionamento para esses veículos que se acumularão em volta do mesmo.